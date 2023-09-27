В Дагестане начал действовать запрет на запуск беспилотников

Политолог: Финляндия осознала негативные последствия членства в НАТО

Политолог Блохин: Членство в НАТО заставило Финляндию вкладывать деньги в развитие американского ВПК

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Финляндия не могла не вступить в НАТО, Запад не позволил бы ей далее оставаться нейтральной. Мир фрагментируется, период колеблющихся стран проходит. При этом не исключаю, что часть финнов, в том числе местные власти, воспринимали возможность стать частью альянса как билет в рай», – сказал Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

«Реальность же показала, что вхождение в НАТО не решает глобальных вопросов государства. В Хельсинки не полились потоки капитала. Наоборот, Финляндия, равно как и другие члены альянса, теперь вынуждена, по сути, вкладывать деньги в развитие американского ВПК», – пояснил собеседник.

«Более того, в Финляндии стали осознавать риски членства в НАТО. И в первую очередь это касается тех потенциальных угроз, которые теперь возникли перед Россией. Нет никаких сомнений, что Москва сделает все необходимое для готовности ответить на эти опасности. Особенно, если пойдет речь о размещении на финской территории натовского стратегического вооружения», – указал он.

«Помимо этого, Хельсинки, конечно, не в восторге от поддержки Украины, но и отказаться от этого они не могут. Все возгласы о недовольстве положением дел, судя по всему, нужны финнам для повышения собственной политической субъектности в рамках НАТО», – полагает аналитик.

«Отыграть членство в альянсе или отказаться тратить внушительную часть своего ВВП на военные нужды у Финляндии не получится. Очевидно, страна выйдет с руководством НАТО в своеобразный торг, пытаясь получить от альянса дополнительный политический капитал или дивиденды в других сферах», – спрогнозировал спикер.

Ранее Финляндия обнаружила, что членство в НАТО – это сложно, дорого и имеет глубокий политический контекст. У страны наступает сложный процесс интеграции в альянс и в его требования коллективной обороны – со всеми вытекающими отсюда финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями, пишет The New York Times.

«Вступление в НАТО, поддержка Украины – это дорого, и конца этому не видно», – сказал Янне Куусела, гендиректор по оборонной политике министерства обороны Финляндии.

Финляндия уже увеличила свой оборонный бюджет, отчасти для того, чтобы оплатить закупку американских истребителей F-35 и новых кораблей для патрулирования морей и слежения за подводными лодками. Страна обещает тратить не менее 2% ВВП на свои вооруженные силы, как того желает НАТО.

Напомним, Финляндия официально вошла в состав НАТО в апреле. Экс-депутат финского парламента Туртиайнен выразил сомнение, что страна долго пробудет в составе альянса.