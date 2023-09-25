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Белорусам запретили иметь беспилотники
Указом Лукашенко иметь беспилотники разрешено только организациям и ИП
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник подписал указ, запрещающий физическим лицам иметь гражданские беспилотные летательные аппараты (БЛА).
Документ устанавливает запрет для физических лиц на ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских БЛА, передает «Sputnik Беларусь».
Ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотников разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных документом.
Кроме того, теперь организациям и бизнесменам необходимо получить разрешение Департамента по авиации на ввоз беспилотников на территорию Белоруссии. Ведомство будет заниматься учетом БЛА, имеющихся у организаций и бизнесменов, он будет вестись в специальной автоматизированной информационной системе.
Физлицам запрещается ввозить, эксплуатировать и изготавливать беспилотники с момента официального опубликования документа. Хранение и оборот беспилотников можно будет осуществлять еще полгода.
В мае власти Башкирии, Ленинградской области и Москвы запретили использовать беспилотники.