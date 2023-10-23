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Правительство решило заняться реконструкцией детских театров в регионах
Правительство решило направить на реконструкцию и капитальный ремонт детских театров в регионах более 800 млн рублей
Правительство России в 2023 и 2024 годах дополнительно направит более 800 млн рублей на реконструкцию и капитальный ремонт детских театров в регионах, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Как сообщается в Telegram-канале правительства России, в 2023 и 2024 годах ряд регионов получит дополнительное финансирование на завершение реконструкции и капремонта театров юного зрителя и театров кукол – на эти цели будет направлено 836,5 млн рублей.
На реконструкцию Волгоградского театра кукол планируется направить более 198 млн рублей, что позволит завершить все работы в 2023 году – на год раньше запланированного срока. Дополнительное финансирование на завершение капитального ремонта театра кукол в 2023 году также получит Томская область.
В 2024 году более 630 млн рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.
Напомним также, в сентябре стало известно, что спонсоры решили усилить поддержку Мариинского театра.