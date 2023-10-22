Вторая колонна с гуманитарной помощью начала прибывать в Газу

В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

Депутат Хинштейн сообщил о задержании угрожавших губернатору Самарской области Азарову мигрантов

Tекст: Антон Никитин

Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что задержаны два родных брата – уроженцы Таджикистана, которые живут в Самаре без родителей. По имеющимся у него данным, мать задержанных находится в Москве, а отец – на родине. Парламентарий подчеркнул, что братья на протяжении длительного времени терроризировали своих сверстников в округе, регулярно устраивая драки. Глава комитета Госдумы по информполитике отметил, что старший из братьев арестован, а младший – помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России.

С 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами, некоторые их участники получили травмы. Следственный комитет возбудил уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Суд арестовал пятерых обвиняемых, двое из них являются несовершеннолетними. После этого в соцсетях появились видеоролики с комментариями произошедшего, в которых звучат угрозы в адрес губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в связи с чем СК возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти, передает РИА «Новости».

Сам Азаров поручил провести в Самарской области масштабные проверки соблюдения миграционного законодательства и заверил, что в случае выявления нарушений готов принять жесткие меры – вплоть до прекращения выдачи разрешений на работу всем гражданам стран, среди которых фиксируются такие нарушения. Кроме того, он предостерег граждан от призывов, разжигающих межнациональную вражду.

Напомним, в четверг глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства РФ за отказ участвовать в СВО. Кроме того, в начале октября в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранцам работать в школах, такси и медицинских учреждениях.