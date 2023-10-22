«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.0 комментариев
Вторая колонна с гуманитарной помощью начала прибывать в Газу
В сектор Газа через КПП «Рафах» начала прибывать вторая колонна с гуманитарной помощью, сообщает египетский телеканал Al-Qahera News.
Уточняется, что вторая колонна включает 17 грузовиков с гуманитарной помощью, передает РИА «Новости».
Накануне грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в сектор Газа через КПП «Рафах».
Позже стало известно, что вооруженным силам Израиля предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, при этом вопрос о поставке в палестинский анклав гуманитарной помощи решается на политическом уровне.