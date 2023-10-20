  • Новость часаПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
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    Авдеевка превращается для ВСУ во второй Артемовск
    Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов
    Кедми назвал условие вмешательства США в ход наземной операции Израиля в Газе
    В Белоруссии начато производство люксовой марки китайских автомобилей
    В США назвали факторы, способствующие занятию Россией Харькова и Одессы
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    Захарова пошутила над просьбой жены Зеленского к Google
    Лавров: Украина многим надоела в Европе
    Израиль заявил о готовности доказать непричастность к удару по больнице
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чего боится и чем рискует Израиль

    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    3 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    7 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    23 комментария
    20 октября 2023, 17:44

    Суд арестовал пасынка Намина по делу об убийстве бабушки и брата

    Суд арестовал пасынка Намина по делу об убийстве бабушки и брата
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пасынок основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян отправлен под арест по делу об убийстве брата и бабушки, сообщили в подмосковной прокуратуре.

    Истринский городской суд арестовал подозреваемого на два месяца, до 18 декабря, сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС. Отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме.

    Ранее Роман Микоян признал, что убил своих родственников, поскольку те заставляли его бросить наркотики, ему было предъявлено обвинение.

    19 октября 2023, 18:52
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    Блогера Милохина избили в центре Тбилиси
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    На российского блогера Даню Милохина напали в центре Тбилиси, сообщает Telegram-канал Mash.

    Как сообщили очевидцы каналу, Милохина избили из-за того, что он заглянул в открытое окно одного из домов. Местный житель под антироссийские лозунги избил россиянина, передает URA.ru.

    К избивающему парня мужчине присоединились еще несколько человек, но драку быстро разняли. После случившегося Милохин экстренно улетел в Дубай.

    Напомним, в сентябре тиктокер вернулся в Москву после продолжительного нахождения в Дубае. После этого блогера объявил в розыск военкомат Анапы. Тогда Милохин опять покинул Россию. 

    Коментарии (74)
    20 октября 2023, 09:46
    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сделала вводящее в заблуждение заявление о размере помощи Украине

    Фон дер Ляйен поймали на лжи о помощи Украине
    @ European Union/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с несоответствующим действительности утверждением, что Евросоюз якобы выделил Киеву свыше 50 млрд долларов инвестиций, в то время как программа помощи еще не утверждена Евросоветом.

    Заявление о том, что Евросоюз будет инвестировать в будущее Украины, фон дер Ляйен сделала во время выступления в Вашингтоне, куда она прибыла для участия в саммите ЕС – США. По ее словам, Европа намерена нарастить помощь Украине и призывает, чтобы поддержка США стала важной частью глобальных усилий.

    «ЕС уже лидирует на этом пути с более чем 50 млрд долларов инвестиций для Украины, которые она получит в ближайшие четыре года», – приводит ее слова ТАСС.

    В действительности программы бюджетной помощи Украине на четыре года не существует, поскольку страны ЕС отказались внести дополнительные взносы в бюджет ЕС на покрытие расходов. Ожидается, что данная проблема будет вновь обсуждаться на саммите ЕС 26-27 октября в Брюсселе, но эксперты скептически относятся к тому, что соглашение будет принято. Несмотря на то, что инициативу Еврокомиссии утвердил Европарламент, без решения Европейского совета она не может быть реализована

    Ранее газета Politico сообщила, что дипломаты Европейского союза (ЕС) обвинили фон дер Ляйен в злоупотреблении полномочиями и пожаловались на ее «неуправляемость» на фоне скандала.

    До этого произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и фон дер Ляйен из-за Украины. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии. Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

    Немецкий политолог Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС.

    Коментарии (76)
    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

    Коментарии (12)
    20 октября 2023, 07:03
    Минобороны показало загрузку «Авангарда» в пусковую установку под Оренбургом

    Минобороны опубликовало видео загрузки «Авангарда» в шахтную пусковую установку в Оренбургской области

    Минобороны показало загрузку «Авангарда» в пусковую установку под Оренбургом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках перевооружения Ясненского ракетного соединения гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» загрузили в шахтную пусковую установку в Оренбургской области, сообщило Минобороны России.

    Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». МБР загрузили в пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Минобороны указало, что на «сложнейшие технологические операции» потребовалось несколько часов. Подчеркивается, что подготовлена инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка.

    Весной сообщалось, что второй по счету ракетный полк в составе оренбургской дивизии РВСН с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» будет полностью укомплектован к 2025 году.

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    20 октября 2023, 15:48
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    ПВО России уничтожили семь украинских МиГ-29 за сутки
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили семь самолетов украинских воздушных сил, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО сбили за сутки семь Миг-29, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    За прошедшую неделю истребительная авиация ВКС России и ПВО России уничтожили 12 самолетов, из них 10 – Миг-29, два – штурмовики Су-25. Также уничтожено два вертолета Ми-8.

    Также за неделю уничтожено 314 украинских беспилотников, перехвачено 35 снарядов РСЗО HIMARS, пять оперативно-тактических ракет, две переделанные в ударный вариант зенитные ракеты С-200, шесть управляемых авиабомб JDAM.

    С начала СВО уничтожено 500 самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотника, 441 ЗРК, 12 778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 машин РСЗО, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    20 октября 2023, 12:40
    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией

    Секретарь Совбеза Украины Данилов: Не согласных с антироссийским курсом Киева украинцев ждет жесткий ответ

    В Киеве пригрозили ответом украинским «ждунам» мира с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцев, не согласных с антироссийским курсом Киева, ждет жесткий ответ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    По его словам, это является предупреждением для «всех ждунов», которые выражают надежду на скорое окончание конфликта, если Киев решит сдаться, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    «Если вы и далее будете продолжать такие панические месседжи выпускать, будете рассказывать про внедрение русского языка, возвращение российских попов и так далее, имейте в виду, что ответ от народа Украины будет очень жесткий», – заявил Данилов.

    При этом ранее Данилов посетовал на то, что никто на Западе не объяснил Киеву, что означает понятие «победа Украины».

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    19 октября 2023, 20:19
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    Финский певец на концерте в Эстонии выкинул брошенный ему флаг Украины
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участник «Евровидения» от Финляндии Йере Пеюхенен на концерте в Таллине выбросил за кулисы флаг Украины, которые ему на сцену кинула одна из зрительниц.

    «Зачем ты это сделала? Это не круто», – сказал Пеюхенен. В ответ зрительница посоветовала музыканту съездить на Украину, передает «Sputnik. Ближнее зарубежье».

    В соцсетях украинцы осудили поступок певца, однако Пеюхенен оправдался, что перепутал флаг со шведским. При этом он заявил, что против Швеции ничего не имеет.

    Напомним, в марте болгарский политик Атанас Штефанов сорвал с фасада мэрии Софии украинский флаг, назвав его фашистским.

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    20 октября 2023, 02:38
    Работавший на Россию украинский пограничник добрался до Москвы через ЕС

    Работавший на Россию украинский пограничник Сыровой перешел границу с ЕС и прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины Руслан Сыровой, который работал на спецслужбы России, сообщил, что незаконно перешел границу стран Евросоюза, чтобы попасть в Москву.

    Сыровой рассказал, что служил в Закарпатской области и собирал данные для российских спецслужб. Украину он покинул через границу с Венгрией, до которой дошел пешком. Местные полицейские предоставили ему визу на месяц. Сыровой отправился в Будапешт, затем полетел в Стамбул, а после – в Москву, передает РИА «Новости».

    Как заявил Сыровой, он осознавал имевшиеся угрозы, в частности, возможное задержание украинскими пограничниками, но у него «была цель» – «любым путем дойти и пересечь границу».

    «Честно сказать, я не боялся вообще… У тебя есть цель, и ты должен дойти, и с этим я справился», – заявил он. Сыровой отметил, что его ищет СБУ, на Украине против него открыто служебное расследование.

    Напомним, Венгрия заявила, что отказывается поддерживать Киев в любых «аспектах международных отношений», пока Украина «не восстановит права этнических венгров, проживающих на ее территории», то есть в Закарпатье.

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    19 октября 2023, 20:55
    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск

    Newsweek: Танки Abrams опоздали и создадут только проблемы для украинских войск

    Танки Abrams назвали проблемой для украинских войск
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские танки Abrams, поставленные Киеву, опоздали и создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы, пишет журнал Newsweek.

    «В этом году, похоже, уже слишком поздно, чтобы «Абрамсы» внесли реальный вклад в изнурительные усилия Украины на юге и востоке страны», – считает украинский депутат Алексей Гончаренко, его слова приводит Newsweek, передает РИА «Новости».

    Танки Abrams хуже приспособлены к украинским условиям, чем советская техника, заявила изданию научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона в Великобритании Марина Мирон. Американские машины значительно тяжелее советских и российских аналогов, что требует более тщательной работы над планированием маршрута при переброске и применении в бою. Также они потребляют большое количество топлива. Мирон считает, что танки Abrams создадут больше проблем для украинских войск, чем принесут пользы.

    Ранее командир танкового батальона, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков рассказал об охоте на танки Abrams и Leopard.

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    20 октября 2023, 14:57
    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС

    Речь Байдена про ХАМАС вызвала недовольство в Конгрессе среди республиканцев

    Конгрессмены назвали позором речь Байдена про ХАМАС
    @ Jonathan Ernst/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Конгрессмены-республиканцы назвали не достаточно сильной в отношении ХАМАС обращение президента США Джо Байдена к американскому народу, посвященное ситуации в Израиле и на Украине, а также сочли «позором» его предложение выделить деньги для палестинцев.

    Техасский конгрессмен от республиканцев Ронни Джексон написал в соцсети Х (бывший Twitter, ограничен в России), что Байдену верить нельзя.

    «Когда он говорит, что «деньги для палестинцев» не идут тотчас же на терроризм. Там ноль подотчетности. При Байдене мы полностью финансируем наших врагов. Эта речь – позор», – считает Джексон, передает РИА «Новости».

    Другие республиканцы из Сената Марша Блэкберн от Теннесси и Джеймс Вэнс от Огайо оказались тоже разочарованы речью Байдена. Вэнс сделал перепостом саркастичного твита покойного комика Норма Макдональда с комментарием «одна из тем речи Байдена».

    «Что ужасает меня, так это то, что ИГИЛ* (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) взорвет ядерное устройство и убьет 50 млн американцев. Представляете ответную реакцию против мирных мусульман?» – написано в твите.

    Блэкберн в свою очередь отметила недостаточную жесткость и слабость речи Байдена в отношении ХАМАС и Ирана.

    «В очередной раз Байден не смог привлечь Иран к ответственности, пообещать заморозку шести миллиардов долларов для Ирана или пообещать удержать помощь ХАМАС», – написала в Х сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден сообщил, что направляет в американский Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Он отметил, что речь идет о «финансировании нужд национальной безопасности» Штатов для «поддержки критически важных партнеров» страны. По его словам, это «разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды».

    Заявление Байдена прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что прежде Штаты говорили о «борьбе за свободу и демократию», а сейчас выясняется, что «это просто расчет». «Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», – заявила она.

    Свое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что ведомый США мир катится в глубочайшую пропасть.

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    20 октября 2023, 11:36
    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде

    Эксперт Анпилогов: Экспериментом в Неваде США демонстрируют готовность к новой ядерной гонке

    Эксперт объяснил цель эксперимента США на ядерном полигоне в Неваде
    @ John Locher/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ядерная отрасль в США находится в плачевном состоянии. И несмотря на это, Вашингтон, судя по всему, пытается демонстрировать силу, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Испытания прошли в день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

    «Не думаю, что США специально старались увязать проведение испытаний с решением российской Госдумы об отмене ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Однако совершенно точно, что этими действиями Вашингтон хотел показать силу и готовность к началу новой ядерной гонки», – сказал Алексей Анпилогов, эксперт в сфере атомной энергетики

    «Однако Америка не сумеет достичь в ней лидерских позиций. В настоящее время данная сфера в Штатах находится в крайне плачевном состоянии. Многим научным и производственным центрам было сокращено финансирование. Кроме того, большая часть мощностей законсервирована», – отмечает собеседник.

    «Стоит обратить внимание и на то, что США провели эксперимент химического характера. Такие испытания на самом деле не способны дать качественные результаты для совершенствования ядерных вооружений. Скорее всего, реальная задача Вашингтона состояла в проверке сейсмической сети, способной фиксировать взрывы со стороны других государств», – подчеркивает эксперт.

    «Вместе с тем действия Штатов не должны остаться без ответа. И Россия уже предприняла меры по данному направлению, когда заявила об отмене ратификации ДВЗЯИ. Это решение можно назвать полностью оправданным. Мы четко обозначили, что считаем США главными инициаторами размывания ограничений в ядерной сфере», – акцентирует собеседник.

    «Вашингтон делал это умышленно, чтобы получить односторонние преимущества. Теперь же Россия в случае необходимости и при принятии такого решения властями страны сможет проводить аналогичные испытания. В частности, речь идет о подземных тестированиях ядерных вооружений. Это позволит нам достичь успехов не только в военной, но и в научной сфере», – резюмирует Анпилогов.

    Ранее США на испытательном полигоне в Неваде провели подземный химический взрыв. Об этом сообщает Минэнерго страны. Эксперимент был организован для улучшения возможности Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. В рамках тестирования применялись «вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы».

    Утверждается, что испытания направлены на снижение глобальных угроз «в целях США по нераспространению ядерного оружия». Эксперимент прошел в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Впервые о необходимости пересмотра статуса данного документа высказался Владимир Путин в ходе участия в заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Тогда он отметил, что США до сих пор не ратифицировали договоренности, в связи с чем «зеркально повести себя» с Вашингтоном вполне приемлемо. Президент подчеркнул, что в России проводятся успешные тестирования современных видов стратегического оружия, и специалисты отрасли говорят о необходимости проведения итоговых испытаний. Однако он усомнился в необходимости организации данных мероприятий.

    «Ситуация в мире изменилась. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – отреагировал на слова Путина спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин  в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что отмена ратификации ДВЗЯИ «соответствует национальным интересам нашего государства».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что именно дает Москве пересмотр статуса Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

    Коментарии (7)
    20 октября 2023, 00:22
    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины устроить покушение на российского военкора Трушнина

    Захарова рассказала о намерении спецслужб Украины убить военкора Трушнина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские спецслужбы готовили физическое устранение военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова, слова которой приводятся на сайте МИДа, сообщила, что «киевский режим продолжает осуществлять в отношении российских журналистов и военкоров акции устрашения с угрозами физической расправы». Она отметила, что сейчас Трушнин, освещавший ход специальной военной операции на Украине, находится в служебной командировке в зоне палестино-израильского конфликта.

    Украинские спецслужбы через чат-боты в мессенджерах наняли россиян «передать угрозы военкору». Задержанные граждане России признались, что понимали, «кто именно является заказчиком преступления – украинские спецслужбы».

    Захарова указала, что Трушнин подвергается «непрерывному психологическому прессингу». Как сообщили арестованные, итогом такого «давления должна была стать расправа над журналистом, то есть его физическое устранение».

    «Тиражирование фейков и распространение инсинуаций – кредо «пиарщиков» этого спонсируемого извне неонацистского режима. На объективность и взвешенность там никто не способен. Да и такой цели, учитывая заказ «коллективного Запада», – не было и нет», – заявила Захарова.

    Она уверена, что «профильные международные структуры» в очередной раз проигнорируют «творимые бандеровским режимом бесчинства». Захарова заявила: «Именно их сознательное бездействие способствовало укоренению там неонацистской идеологии и возрождению звериных рефлексов в отношении всех неугодных режиму Зеленского. Они обязаны будут принять свою долю ответственности за преступления подопечных».

    На днях на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. При этом ранее военный корреспондент получал ряд телефонных звонков и сообщений с угрозами. В столичной прокуратуре сообщали, что открыто уголовное дело, передает ТАСС.

    Напомним, Захарова уже указывала на  «террористическую сущность» режима президента Украины Владимира Зеленского, ответственного за серию терактов. Так, в 2022 году диверсанты украинских спецслужб убили российскую журналистку Дарью Дугину, в марте 2023 года покушались на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, в апреле погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), в мае тяжелые ранения получил писатель Захар Прилепин, летом киевский режим пытался организовать террористическое нападения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

    Коментарии (15)
    20 октября 2023, 10:10
    Названы марки автомобилей для российских чиновников

    Минпромторг составил список служебных автомобилей для чиновников

    Названы марки автомобилей для российских чиновников
    @ Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute, а также китайский Haval, сообщили в Минпромторге.

    В перечень рекомендованных автомобилей вошли модели бренда Lada (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренда УАЗ («Патриот» «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренда Aurus (Senat, Komendant), бренда «Москвич» (3, 3е, 6), бренда Evolute (I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренда Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9), передает ТАСС.

    Также для закупок рекомендованы автомобили с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов. В приоритете – высоколокализованные модели, но закупка автомобилей, уровень локализации которых ниже порогового значения для доступа к госзакупкам (не менее 3,2 тыс. баллов – прим. ВЗГЛЯД), может осуществляться по разрешению, согласно приказу Минпромторга России.

    Haval – китайский автомобильный бренд, основанный в 2013 году. Завод автомобилей Haval в России открылся в 2019 году в Тульской области. На нем осуществляется полный цикл собственного производства. В начале 2023 года там выпустили 100-тысячный автомобиль.

    Президент Владимир Путин ранее указывал, что отечественные автомобили могут выглядеть поскромнее «Мерседесов», но чиновникам нужно их использовать и брать пример с Индии, где ездят на отечественных машинах.

    Коментарии (21)
    19 октября 2023, 22:22
    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО

    Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО

    Мигрантов предложили лишать российского гражданства за отказ от участия в СВО
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России, заявил глава СК Александр Бастрыкин.

    Бастрыкин заявил об этом на военно-научной конференции Клуба военачальников России «Сплоченность общества и укрепление межнациональных отношений – основа безопасности страны на современном этапе», передает ТАСС.

    По его словам, пока продолжается СВО, следует «привлечь их к проведению специальной военной операции». Если человек, получив российский паспорт, не готов «исполнять свой воинский долг», то необходимо «принимать решение о лишении такого человека гражданства», сказал он.

    Кроме того, Бастрыкин выразил поддержку созданию цифрового профиля иностранного гражданина. Он считает целесообразным введение процедуры обязательного получения российской сим-карты при въезде в Россию с обязательством использования именно ее при создании личного кабинета мигранта на портале госуслуг. Также предлагается проводить на пунктах пропуска через государственную границу обязательную дактилоскопическую регистрацию всех иностранных граждан.

    В августе сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет.

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    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

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