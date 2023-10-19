  • Новость часаПриемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
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    Россия и Китай выкинули доллар из своей торговли
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    Путин назвал ключевое направление в отношениях России и Китая
    Израиль назвал число заложников в секторе Газа и погибших солдат ЦАХАЛ
    Политолог: Антивоенные протесты на Западе будут радикализироваться
    Американист: США потеряли моральное право говорить о правах человека в ООН
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    19 октября 2023, 12:39

    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников

    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил, что убил своих родственников, поскольку те заставляли бросить его наркотики, сообщает пресса.

    Микоян, как пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, убил бабушку и брата ножом за то, что те просили его перестать употреблять наркотики и тусоваться.

    Подозреваемый в ходе допроса, как утверждается, сознался в содеянном.

    Ранее в деревне Крюково в Московской области нашли тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Музыкант заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».

    По данным «Известий», Микоян сначала поссорился с бабушкой, убил ее, а потом убил брата.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

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    18 октября 2023, 18:29
    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16

    Военный эксперт Кнутов: России нужно уплотнять ПВО для защиты от обещанных Киеву F-16

    Военный эксперт: Надувные ложные позиции ПВО не обманут истребители F-16
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На фоне будущих поставок Киеву американских истребителей F-16 России нужно наращивать плотность ПВО у границ, создавать «живые» ложные цели, а также привлекать к защите рубежей дополнительную истребительную авиацию, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал укрепление Россией западных рубежей в ответ на поставки Украине истребителей F-16.

    «Под укреплением западных рубежей Шойгу подразумевает создание двух военных округов – Ленинградского и Московского. Этим сейчас активно занимается Минобороны. Кроме того, на северо-западе будет создан целый корпус, который включает в себя три мотострелковые дивизии и две воздушно-десантные. Там же ожидается усиление ВКС, береговой обороны», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, идет наращивание сил непосредственно вдоль границы с блоком НАТО. В первую очередь мы исходим из того, что альянс планирует развернуть вблизи наших рубежей контингент в 300 тыс. человек. Поэтому мы со своей стороны принимаем адекватные аналогичные меры», – напомнил эксперт.

    «Также у нас разворачиваются новые дивизии, полки, причем во всех видах вооруженных сил. Это касается и авиации, и флота, который получает новые корабли, подводные лодки. То есть идет плановое укрепление нашей обороны на случай агрессии со стороны НАТО. А такая вероятность существует, учитывая наращивание сил на наших границах и риторику руководства стран, входящих в альянс», – подчеркнул собеседник.

    «Если говорить про F-16, то ранее была информация, что первые машины могут появиться на Украине уже в декабре этого года. Речь шла о 50–80 самолетах. Опасность F-16 для нас заключается в том, что истребители могут нести крылатые высокоточные ракеты AGM-158 JASSM, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, планирующие бомбы. Но главную угрозу представляют модификация F-16 MLU, которая способна быть носителем тактического ядерного оружия. К тому же F-16 могут нести противокорабельные ракеты Harpoon», – детализировал аналитик.

    «В этой связи России может потребоваться дополнительная истребительная авиация, а также уплотнение комплексов противовоздушной обороны в приграничных районах. Сбивать F-16 для нас не проблема. Их уничтожали в Югославии даже за счет ЗРК «Куб» советской разработки. А в Сирии F-16 поражали при помощи комплексов С-200», – пояснил Кнутов.

    «Но для более успешной защиты нашей территории от американских истребителей российские комплексы ПВО должны чаще маневрировать, создавать ложные позиции. И тут важно сделать ложную позицию максимально похожей на реальную. То есть обычные надувные конструкции не сгодятся. Необходимо обеспечить там появление людей, имитирующих работу, подъезд автомобилей, которые будут оставлять колею на земле. Мы так делали во Вьетнаме. И пока противник наносил удары по нашим ненастоящим комплексам, реальные боевые машины вели прицельный огонь», – заключил эксперт.

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки Украине из США и союзных стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, вопрос передачи Киеву истребителей F-16 перешел в практическую плоскость, их поступление ожидается уже в будущем году. «В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы», – приводит слова Шойгу РИА «Новости».

    Он отметил, что «страны НАТО передают ВСУ разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов». Также он указал, что размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружений не исключено в ближайшее время на территории Финляндии и Швеции. Глава ведомства подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряженности.

    ВСУ могут начать использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил ранее глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16, но для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы. Также требуется наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

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    18 октября 2023, 14:17
    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США

    Шойгу: Россия укрепляет рубежи, ожидая поставок Украине F-16 в 2024 году

    Шойгу рассказал об ответе России на поставки Киеву ракет из США
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений, включая высокоточные ракеты и предстоящую передачу Киеву истребителей F-16, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

    По его словам, США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты, в нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    Шойгу отметил, что в практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16, поступление которых ожидается уже в будущем году. Министр добавил, что в ответ на эти угрозы Россия принимает соответствующие меры, укрепляет западные рубежи.

    Он отметил, что «страны НАТО поставляют ВСУ вооружение, передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют наемников и консультантов».

    По словам министра, защищая киевский режим, «коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах».

    «Наряду с экономическими санкциями против нашей страны осуществляется открытая поддержка Киева. Общий объем израсходованных на Украину средств достиг почти 200 млрд долларов», – добавил он.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

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    18 октября 2023, 14:10
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    Путин: Кураторы внешней политики Киева заговорили о переговорах
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по украинскому вопросу нуждаются в отмене декрета киевского режима на запрет таких переговоров, однако кураторы внешней политики страны сейчас начали сами говорить о мирных переговорах, заявил президент Владимир Путин.

    «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать – отменить декрет президента Украины [Владимира Зеленского], запрещающий вести переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Также он высказался о переговорах с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которых затрагивался вопрос о прекращении огня на украинской территории.

    Путин отметил, что не считает исчерпанным оптимизм Орбана по этой теме.

    «Но моя позиция по этой части нашего разговора хорошо известна, здесь секретов нет. На вопрос о том, возможна ли перспектива какого-то мирного урегулирования, я сказал то, что говорил многократно», – сказал российский лидер.

    Звучат заявления о готовности Киева к «каким-то переговорам», и те, кто курируют направления внешней политики киевского режима, заявлявшие недавно о необходимости нанести России стратегическое поражение, сейчас «заговорили другим голосом», отметил Путин. Эти лица «говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров», – сказал президент России.

    «Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Об этом и господин [глава дипломатии ЕС Жозеп] Боррель говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги, если, действительно, есть желание договариваться», – заключил Путин.

    Ранее Орбан заявлял, что главный вопрос, волнующий всех в Европе – окончание вооруженного конфликта на Украине.

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    18 октября 2023, 20:29
    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена

    Захарова пошутила над словами Байдена о его израильском происхождении

    Захарова указала на израильскую ошибку Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова американского президента Джо Байдена о том, что он родился в Израиле.

    «Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», – написала Захарова своем Telegram-канале. «Российское вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным», – иронично заключила она.

    Президент США Джо Байден в ходе визита в Тель-Авив заявил о том, что родился в Израиле, передает ТАСС. При этом в открытом доступе есть информация о том, что местом его рождения является американский штат Пенсильвания. Согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

    Ранее Захарова сыронизировала по поводу тройного падения американского лидера Джо Байдена во время подъема по трапу самолета.

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    18 октября 2023, 13:24
    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»

    Путин: Самолеты России с «Кинжалами» будут патрулировать пространство над Черным морем

    Путин поручил постоянно патрулировать Черное море самолетами с «Кинжалами»
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

    «По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами «Кинжал», – передает ТАСС слова Путина на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Российский лидер уточнил, что «эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость 9 Махов».

    «Это не угроза», – отметил Путин, пояснив, что информирует о принятом решении.

    Президент заметил, что США все больше втягиваются в конфликт на Украине. «Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», – констатировал он.

    Позднее, отвечая на вопрос о том, не назовут ли западные страны «угрозой» поручение российского лидера о патрулировании пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал», Путин сказал: «Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль, контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби сообщил, что второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море.

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    18 октября 2023, 18:37
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
    Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
    @ vk.com@teatrvfk

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актер театра и кино Евгений Артемьев, известный ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», умер на 69-м году жизни, сообщили в Театре им. Комиссаржевской, где он служил многие годы.

    Артист умер еще 14 октября. О месте и времени прощания сообщат дополнительно, говорится в сообщении на сайте театра.

    Артемьев родился 14 мая 1955 года. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (курс главного режиссера Театра им. Комиссаржевской Рубена Агамирзяна) несколько лет проработал в театре мастера. Он сыграл главные и эпизодические роли во многих спектаклях, в их числе – «Как важно быть серьезным» (постановка А. Белинского) и «Баллада о солдате» (постановка Г. Опоркова).

    Снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы», а также сериалы «Мангуст», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Хроники убойного отдела», «Свои и чужие» и другие.

    Ранее сообщалось о смерти композитора Геннадия Гладкова.

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    18 октября 2023, 18:50
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    Медведчук: Украинский «батальон Монако» зарабатывает на войне
    @ Alex Friedel/imageBROKER/Global Look Press

    Украинские элиты зарабатывают на боевых действиях, этот класс людей при власти уже получил в народе название «Батальон Монако». Сложившаяся в стране ситуация социального расслоения на фоне больших потерь на фронте рано или поздно приведет к социальному взрыву, предупреждает председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    В своей статье «Затягивание войны уничтожит Украину и потянет ко дну Европу» он отметил, когда война начинает быть затяжной, ее исход решает ситуация в тылу.

    «А в тылу, в случае отсутствия инициативы на фронте, закономерно происходит большое социальное расслоение между теми, кто несет тяготы войны, и выгодополучателями от нее. И тогда обнищавшие граждане начинают задавать неудобные вопросы разбогатевшей власти. Сегодняшняя Украина представляет классический пример таких процессов. Фронт дает огромное количество невосполнимых потерь и инвалидов, в то же время верхушка сходит с ума от вседозволенности и безнаказанности», – считает Медведчук.

    По его словам, ничего нового в подобной ситуации нет, рано или поздно она приведет к социальному взрыву. Медведчук привел данные украинского социологического агентства «Рейтинг», которое показывает, как Украину накрывает волна бедности: 60% населения ощущает ухудшение собственного экономического положения за последние полгода. У 35% оно не изменилось, а только 5% почувствовали улучшение.

    «То, что во время военных действий население беднеет, неудивительно, но посмотрите: 5% признались, что живут лучше. Это очень немаленький класс тех, кто зарабатывает на войне. Сегодня их называют «Батальон Монако»: они имеют отношение к верхушке грабительской власти. Но, как видите, это вовсе не батальон, а минимум дивизия, а то и армия паразитов… Сегодня украинская система такова: одним смерть и лишения, другим сверхдоходы и «красивая» жизнь. Первые – это те, кого посылают на войну, вторые – кто посылает», – написал украинский политик.

    Он отметил, что в европейских элитах происходят сходные процессы, ведь поддержка режима Зеленского для многих европейских политиков вовсе не бескорыстна. Пугая своих граждан российской угрозой, множество европейских политиков зарабатывают политические очки, а поставляя военный металлолом на Украину, они еще зарабатывают реальные деньги.

    «Посмотрите на Зеленского: разъезжая за западными деньгами и оружием, он сам создал внутри страны радикальный класс людей, привычных к насилию. И этот класс только ждет команды, чтобы с ним расправиться, а население уже согласно с этой расправой», – заключил Медведчук.

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    18 октября 2023, 13:32
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    Путин: Если Россия «проиграла», пусть Байден забирает ATACMS и приезжает на блины
    @ Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Утверждения президента США Джо Байдена о «поражении» России в конфликте на Украине смешны, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если война проиграна Россией, зачем [Вашингтону] поставлять [Киеву ракеты] ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины, приезжают к нам на чаепитие», – цитирует Путина ТАСС.

    Он сказал, что в случае «проигранной войны» неясны поставки ATACMS, и отметил, что этот вопрос можно задать американской администрации.

    «Ну смешно», – сказал президент России.

    Ранее Байден заявлял, что США способны разрешить кризис на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (42)
    19 октября 2023, 10:33
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Артист заявил «Газете.Ru», что не общался с ним много лет. Он признался, что никогда не считал Романа своим родственником. «Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака», – уточнил музыкант, добавив, что тот был «отморозком и мерзким человеком».

    Произошедшее Стас Намин назвал страшной трагедией.

    Напомним, ранее в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. По данным следствия, жертвами оказались сын Стаса Намина Артем Микоян и бабушка Артема Полина Ткаченко, подозреваемым является старший сын музыканта Роман Микоян.

    Коментарии (3)
    18 октября 2023, 13:20
    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля

    Политолог Рар: Фотографии лежащего на полу Шольца выгодны немецким СМИ

    В Германии оценили инцидент с Шольцем в аэропорту Израиля
    @ dpa/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские СМИ хватаются за любую возможность продемонстрировать населению «правильную» сторону в текущих конфликтах. Фотографии прячущихся от обстрелов Олафа Шольца и Анналены Бербок в этом им помогают. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел германский политолог Александр Рар. Ранее канцлеру Германии пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги.

    «Лежание на полу в израильском аэропорту не навредит репутации Шольца. Прямо сейчас немецкие СМИ пишут о том, каким молодцом оказался действующий канцлер – не побоялся приехать в воюющую страну. Ради поддержки Тель-Авива местные политики готовы на все. Сейчас в Берлине все регламентируется «моральным подходом», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «После того, как видео с Шольцем попало в сеть, многие издания стали вспоминать про поездки европейских лидеров вв Киев. Все, кому не лень, приезжали тогда в столицу Украины. Главам государств Евросоюза было приятно выразить чувства солидарности Зеленскому лично. Это укрепляло их репутацию», – отмечает эксперт.

    «Таким образом яркие картинки немецких политиков, укрывающихся от обстрелов – это важная часть работы СМИ Германии. Стоит изобразить Шольца лежащим на полу или показать Бербок, сидящую в шлеме в бункере, и читателям сразу становится понятно, кто в этой истории преступник, а кто – жертва», – подчеркивает собеседник.

    «К тому же, действующий канцлер всегда старался создавать «человечный» образ для немецкого общества. Вспомним, как он упал во время пробежки и повредил себе глаз. Ему долгое время пришлось ходить в повязке – выглядело это достаточно интересно», – резюмирует Рар.

    Ранее канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось лечь на землю в аэропорту Тель-Авива из-за воздушной тревоги. Глава правительства ФРГ готовился к вылету из Израиля в Каир, однако после включения сирен, предупреждающих об опасности, ему вместе с членами правительственной делегации пришлось срочно покинуть самолет.

    В это время неподалеку от взлетной полосы свою работу начала система ПВО «Железный купол». После инцидента сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам Германии осмотрели правительственный лайнер на предмет возможных опасностей, сообщает издание Bild.

    Кроме того, во время пребывания в Тель-Авиве Шольцу пришлось укрыться в убежище в связи с ракетной тревогой. Там он пробыл несколько минут. В течение «визита солидарности» канцлер ФРГ провел переговоры с Биньямином Нетаньяху, встретился с Ицхаком Герцогом и родственниками граждан Германии, находящихся в плену у ХАМАС.

    Напомним, Олаф Шольц также заявлял о недопустимости организации пропалестинских демонстраций на территории ФРГ. Он пообещал, что власти страны будут жестко пресекать любые правонарушения, осуществленные в ходе этих мероприятий. По его мнению, жители Германии должны поддержать сограждан-евреев, гарантировать из безопасность и проявить солидарность с ними.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 10:42
    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

    Мотивом убийства сына и тещи Стаса Намина могли стать имущественные разногласия

    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи рассматривают имущественные разногласия как мотив убийства сына Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян) Артема Микояна и его бабушки в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что убийство из-за имущества – только одна из версий, которую выдвигает следствие.

    Ранее в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Коментарии (3)
    18 октября 2023, 15:03
    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams

    Командир танкового батальона Хутаков рассказал об охоте на Abrams и Leopard

    Российские танкисты начали охоту на танки Abrams
    @ РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    После сообщений о поставках ВСУ танков Abrams из США, российские танкисты начали готовиться к охоте за ними в зоне СВО, рассказал командир танкового батальона, кавалер ордена «Мужества» и медали «За отвагу» капитан Самбу Хутаков.

    По его словам, военнослужащие ВС России отслеживают прибытие западной техники на любой участок СВО.

    «Вы не представляете, какой здесь был ажиотаж среди танкистов – кто должен был первый этого Leopard поймать, Bradley вот эти даже поймать. То есть, мы ждем их!» – сказал Хутаков, передает РИА «Новости».

    Сейчас танкисты батальона Хутакова ожидают появления первых американских танков М1 Abrams к концу этого года или в начале следующего, но готовы встречать их уже сейчас.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные танки горят лучше советских, поэтому украинцы боятся в них садиться. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, танки Abrams будут гореть так же, как и другие.

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    18 октября 2023, 20:21
    Назван срок, когда Индия станет третьей экономикой мира

    JPMorgan: Индия станет третьей по величине экономикой мира

    Tекст: Кристина Цыцура

    Индия через четыре года станет третьей по величине экономикой мира, а к 2030 году ее ВВП составит 7 трлн евро, заявил директор по исследованиям рынков Азиатско-Тихоокеанского региона JPMorgan Джеймс Салливан.

    По его мнению, долгосрочные стимулы делают Индию ключевым игроком. Доля промышленного производства в ВВП Индии вырастет с 17% до почти 25%. Экспорт этой страны увеличится вдвое, превысив 1 трлн евро, пишет газета Business Standard, передает ТАСС.

    Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что Индия превратилась в крупнейший в мире источник экономического роста и инноваций.

    Ранее в Индии заявили о планах к 2040 году отправить своего астронавта на Луну.

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    18 октября 2023, 22:40
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

    Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    @ Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские войска намерены устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных Соединенными Штатами в японском городе Хиросима, только без использования ядерного оружия, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

    Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

    По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

    Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

    «После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

    «Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

    По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

    Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

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