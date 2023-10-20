Медведчук: Европе необходима пророссийская политическая «вакцина»

«Тут важно сделать несколько акцентов. Во-первых, Варшаву накрыл закон бумеранга. Польша долго на официальном уровне боролась с российским влиянием на Украине, а в результате получила иностранное влияние в своей стране. Да, сегодня украинский режим яростно и беззаконно преследует любые симпатии к России, но пропольской партии на Украине тоже нет. Поэтому от украинской русофобии Польша не выиграла ничего, только проиграла», – заявил Медведчук.

Второй важный аспект в том, что Варшава обоснованно боится влияния киевского режима, отметил он. «Если, например, пророссийские политические партии на Украине возникали естественным путем и носили мирный и конструктивный характер, то проукраинская политическая сила рождается совершенно в других условиях. Как отмечает Do Rzeczy, украинцы покинули страну вынужденно. И, что важно, возвращаться не собираются», – напомнил он.

Медведчук пояснил, что если на Украине украинские пророссийские силы были на своей земле и действовали в интересах страны, то проукраинские силы в Польше – чужаки, и они не заинтересованы отстаивать польские интересы. «Именно этого обоснованно боится Варшава. Если пророссийские силы на Украине отстаивали единство народов и мир, то предполагать подобную политику у проукраинских сил было бы наивно. Вероятнее всего, такая сила потянет Польшу в войну», – считает он.

В целом, подчеркнул Медведчук, украинское присутствие в Европе стало значительным, и с этим надо что-то делать. Если оставить этих людей исключительно под влиянием киевского режима, то ситуация будет становиться опаснее с каждым днем. Украинской диаспоре будет навязываться агрессивное бескомпромиссное поведение, которое будет нести проблемы любой европейской стране.

«При этом не следует питать иллюзий, что украинцы будут дестабилизировать обстановку в Европе по приказу из Киева. Там о них давно забыли и списали со счетов. Из украинской диаспоры куется таран европейской политике, который не даст Польше и другим странам отстаивать свои национальные интересы. Европу толкают к войне и нищете, и у киевских политиков ума для создания и реализации такого плана не наблюдается, нужно смотреть не на восток, а на запад, через океан», – добавил политик.

«И в заключение, что же можно посоветовать Польше и Европе в целом? Реально в украинской диаспоре агрессивным является меньшинство, которое из-за низкого интеллекта и сомнительных моральных качеств легко поддается маргинализации. В украинской политике это всегда делали пророссийские силы, но именно Запад, как мог, уничтожал этот процесс. Сегодня Европе как никогда необходима пророссийская политическая «вакцина», которая уравновесит продавливание американских интересов. И чем быстрее это в Европе поймут, тем лучше», – заключил Медведчук.

Напомним, издание Do Rzeczy сообщало, что возникновение в Польше учитывающей интересы Киева «украинской партии» может негативно сказаться на ситуации в стране.