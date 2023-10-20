Премьер Баварии призвал избавиться от «правительства в нокауте»

Премьер Баварии Зедер призвал заменить немецкое «правительство в нокауте» новым

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным последнего опроса, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем, продолжает падать и составляет лишь 14%. Ее партнеры по коалиции, Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и «Зеленые», составляет 4% и 14% соответственно, передает РИА «Новости».

Как приводит слова Зедера в представительстве Баварии в Берлине агентство DPA, необходимо новое правительство. По мнению политика, канцлер Шольц должен распустить коалицию «Светофор» и создать новое правительство в сотрудничестве с ХСС, поскольку нынешняя коалиция «нокаутирована». В частности, Зедер отметил, что страна нуждается в «коренном изменении» миграционной политики, а не в «половинчатых мерах» правительства, которые в отношении нелегальной миграции «местами слишком мягкие».

«Наше население обеспокоено и начинает сомневаться в демократии», – добавил он.

Немецкие СМИ, подводя итоги выборов в парламенты немецких федеральных земель Гессен и Бавария, по результатам которых партия канцлера Германии Олафа Шольца показала рекордно низкий результат, пишут о катастрофе для правящей в стране коалиции.