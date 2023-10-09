Шольца после выборов в Германии окрестили «канцлером без страны»

Bild: Шольц по результатам местных выборов в Германии остался канцлером без страны

Tекст: Ольга Никитина

Так, таблоид Bild назвал прошедшие в стране «маленькие выборы в Бундестаг» для правящей коалиции Германии «не просто пощечиной, а катастрофой». «С воскресенья Олаф Шольц стал кем-то наподобие канцлера без страны», – передает РИА «Новости» текст публикации.

Для правящей коалиции результаты стали «одновременно ясным и болезненным посланием», считает издание. Коалиция находится «на последних местах для граждан», и ни в опросах, ни на выборах не получает большинства, говорится в публикации.

TAZ пишет, что симпатии избирателей в Германии перешли на сторону партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), и этот поворот, по мнению издания, «бросается в глаза». Причин успеха АдГ, как считает TAZ, множество, в том числе энергетическая и миграционная политика действующих властей, уровень инфляции. Об успехе АдГ пишет и Bild, связывая это с низким темпом роста экономики Германии.

Zeit указывает на то, что партия Шольца «потеряла свой статус». По мнению издания, она сравнялась с мини-партиями. Результат местных выборов, считает издание, должен стать причиной для правительственной коалиции отказаться от своей позиции по миграционной политике.

Касательно миграционного вопроса Bild добавляет, что большинство немцев хотят заметно сократить число нелегалов прямо сейчас. Граждане Германии, как сообщается в публикации, не разделяют «большие надежды» властей страны на новые правила предоставления убежища в ЕС, решение по которым еще даже не принято.

Напомним, Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене.