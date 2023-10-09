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Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене
Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» проиграли выборы в Баварии и Гессене
Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене, свидетельствуют предварительные данные.
Выборы прошли в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. По предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (37% голосов), второе место заняла партия «Свободные избиратели» (15,8%), третьей стала «Альтернатива для Германии» (14,6%).
«Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии заняли лишь четвертое и пятое места. При этом «Зеленые» получили 14,4% голосов избирателей, а СДПГ – только 8,4%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.
В Гессене, по предварительной информации, Христианско-демократический союз набрал 34,6%, «АдГ» – 18,4%. Как пишет Spiegel, СДПГ в Гессене «потерпела фиаско», получив 15,1% – «партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене». Даже в сравнении с «плохим результатом 2018 года» СДПГ потеряла 4,7 процентных пункта. «Зеленые» набрали 14,8%.
Напомним, Шольцу и СДПГ предрекли историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене. Политолог Александр Рар заявлял, что Бавария и Гессен – традиционно консервативные земли, коалицию Шольца там может ждать лишь очередной крах.