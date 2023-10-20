Песков сообщил о планах провести большую пресс-конференцию Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

«Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения», – сказал представитель Кремля.

Между тем Песков сообщил, что 25 октября состоится встреча Путина с главами различных религиозных конфессий и организаций, передает ТАСС.

Президент планирует обсудить с ними международную обстановку, ситуацию в России и развитие страны.

На встречу приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и другие.

Ранее Песков на вопрос об объединении большой пресс-конференции с прямой линией заявил, что «все может быть».