Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.2 комментария
Песков сообщил о планах провести большую пресс-конференцию Путина
В этом году Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, о сроках станет известно позже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения», – сказал представитель Кремля.
Между тем Песков сообщил, что 25 октября состоится встреча Путина с главами различных религиозных конфессий и организаций, передает ТАСС.
Президент планирует обсудить с ними международную обстановку, ситуацию в России и развитие страны.
На встречу приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и другие.
Ранее Песков на вопрос об объединении большой пресс-конференции с прямой линией заявил, что «все может быть».