  • Новость часаПосол Израиля сообщил о принятом решении по наземной операции в секторе Газа
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    Если события будут развиваться неудачно для Израиля, это может поставить на карту само его существование. Еврейского государства, этой аномалии Ближнего Востока, может и не стать.

    2 комментария
    Марат Баширов Марат Баширов Байден резко поднял ставки

    Американцы и их союзники будут защищать свой однополярный мир вооруженным способом – и это серьезно повышает вероятность третьей мировой войны, в том числе с применением ядерного оружия

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чубайс вам не Прометей

    Просто не нужно было считать Анатолия Чубайса сверхчеловеком ни в хорошем, ни в плохом смысле. Как выяснилось, он всего лишь купец второй гильдии со всеми присущими ему свойствами натуры. «Человеческое, слишком человеческое».

    15 комментариев
    20 октября 2023, 14:03

    Песков сообщил о планах провести большую пресс-конференцию Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В этом году Кремль планирует провести большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, о сроках станет известно позже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Такие планы есть, мы будем вас информировать по срокам ее проведения», – сказал представитель Кремля.

    Между тем Песков сообщил, что 25 октября состоится встреча Путина с главами различных религиозных конфессий и организаций, передает ТАСС.

    Президент планирует обсудить с ними международную обстановку, ситуацию в России и развитие страны.

    На встречу приглашены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, глава Духовного управления мусульман и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, глава Буддийской традиционной сангхи РФ Дамба Аюшеев и другие.

    Ранее Песков на вопрос об объединении большой пресс-конференции с прямой линией заявил, что «все может быть».

    19 октября 2023, 23:02
    Послы стран НАТО в Венгрии провели совещание из-за встречи Путина и Орбана

    Послы стран НАТО и Швеции собрались на экстренное совещание в Будапеште из-за встречи Путина и Орбана

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с переговорами президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Виктора Орбана послы стран НАТО и Швеции в Венгрии провели экстренное совещание, сообщают СМИ.

    Совещание прошло в Будапеште по инициативе посла США Дэвида Прессмана. Прессман заявил, что участники встречи «обеспокоены, что венгерский премьер-министр встретился с президентом Путиным» на фоне российской специальной военной операции на Украине, передает Би-би-си (заблокирована в России) со ссылкой на AFP и «Радио Свободная Европа».

    «Если у нас есть законные опасения в сфере безопасности, то мы донесем эти опасения до наших союзников», – сказал Прессман. По его словам, он ожидает, что союзники «отнесутся к этому серьезно».

    Глава аппарата премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил ATV, что «не американскому послу определять венгерскую внешнюю политику».

    Напомним, Орбан на встрече с Путиным в Китае заявил, что Будапешту удалось наладить хорошие контакты с Москвой, несмотря на то что отношения двух стран потеряли очень много из-за конфликта на Украине.

    Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии те, кто ему завидует. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров.

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    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

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    19 октября 2023, 15:50
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    Путин: Необходимо, чтобы все игровые серверы находились в России
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо не только проработать, но и сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне «ru».

    Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону «com» и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону «ru», передает РИА «Новости».

    «Проработать – это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», – сказал Путин. Также он, говоря о шутерах (компьютерных играх) с негативным отношением к России, подчеркнул, что «мы любим и Канаду, и США, но зачем в таком негативном ключе зарабатывать на нас».

    Ранее Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» высказал мнение, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм».

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    19 октября 2023, 15:57
    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году

    Путин подписал указ о Всемирных играх дружбы в Москве и Екатеринбурге

    Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге в 2024 году
    @ @ruchessfed

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Игры планируется провести для обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на указ.

    Также проведение игр направлено на развитие новых форматов международного спортивного сотрудничества.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

    Коментарии (11)
    20 октября 2023, 01:31
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    Начальник Генштаба Герасимов в Ростове-на-Дону доложил Путину о ходе специальной военной операции на Украине

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин, возвращаясь из Перми, посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Путину о ходе СВО, передает ТАСС.

    Как сообщил Песков, прошли «и другие беседы с представителями высшего руководства Минобороны», передает РИА «Новости».

    Герасимов сообщил Путину, что «объединенная группировка войск решает задачи в соответствии с планом операции». Они поднялись в кабинет, где президент выслушал доклад, содержание которого не раскрывается.

    Путин попросил Герасимова «передать привет командирам». «Обязательно», – ответил начальник Генштаба.

    В четверг Путин в Перми принял участие в мероприятиях международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону.

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    19 октября 2023, 16:12
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    Путин: Ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный спорт очень коммерциализирован и зависит от бизнеса и властей государств, это признак его вырождения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «То, что происходит в современных международных спортивных организациях, – это признаки вырождения. Он (международный спорт) очень коммерциализирован – значит, очень зависит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – приводит его слова ТАСС.

    Путин считает, что новые спортивные организации, лиги, ассоциации и объединения важны, поскольку будут подрывать международную монополию чиновников. «Новые организационно-правовые формы в сфере спорта, конечно, на сегодняшний день в высшей степени востребованы. Потому что эти формы, лиги, ассоциации, объединения, клубы, они, безусловно, будут подрывать сложившуюся систему монополий международного чиновничества на международный спорт и международное общение в сфере спорта», – сказал он.

    Ранее Путин подписал указ о том, что в российской столице и в Екатеринбурге в следующем году проведут Всемирные игры дружбы.

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    19 октября 2023, 16:37
    Путин: Израиль и половину арабских стран могут исключить из мирового спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта предположил, что в связи с нынешней ситуацией в мировом спорте из него могут исключить Израиль и половину арабских стран.

    «Спортивные движения создавались не для того, чтобы участвовать в каких-то политических передрягах, а для того, чтобы объединять людей. Если идти по этой логике, то тогда сейчас нужно чуть ли не половину арабских стран исключить из спортивного движения, и Израиль надо исключить», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Несмотря на то, что пока «непонятно, кто там и что делает», в связи с последними событиями ограничения в виде спорта могут последовать незамедлительно, добавил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сегрегации спортсменов по национальному признаку.

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    20 октября 2023, 10:52
    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    Путин отметил неординарность программ журналиста Соловьева
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева с 60-летним юбилеем.

    «Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю Вас с 60-летним юбилеем», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    «Вы добились успеха во многих творческих профессиях, требующих глубоких, разносторонних знаний, энергии и увлеченности. Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес. Желаю Вам здоровья и новых достижений», – отметил президент России.

    Владимир Соловьев является ведущим программы «Полный контакт» на радио «Вести FM», а также телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Лауреат премии ТЭФИ (2005). Является автором и ведущим фильмов «Миропорядок» (2015), «Миропорядок 2018» (2018), а также фильма «Президент» (2015), в котором Соловьев рассказал о пятнадцати годах президентства Владимира Путина и взял большое интервью у главы государства.

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    20 октября 2023, 14:22
    МОК отказался считать Олимпиаду правом человека

    МОК в ответ на критику со стороны Путина отказался считать Олимпиаду правом человека

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии и не являются этнической дискриминацией, заявили в организации.

    В организации отметили, что «участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», передает ТАСС.

    Отвергая обвинения президента России Владимира Путина об этнической дискриминации россиян со стороны МОК, комитет заявил, что строгие условия, которые организация определила в своих рекомендациях международным федерациям для участия российских или белорусских спортсменов, соответствуют Олимпийской хартии.

    Ранее Путин заявил, что отношение МОК к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку. Как подчеркнул российский президент, благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения».

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    19 октября 2023, 16:32
    Путин: Российские спортсмены вернутся к полноценным форматам выступлений

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские спортсмены обязательно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

    «Вы сказали «мы вернемся к полноценным выступлениям». Но наши выступления и так всегда являются полноценными. К полноценным форматам (вернемся) – конечно, это безусловно произойдет», – прокомментировал он одно из выступлений участников совета, передает ТАСС.

    Ранее Путин отмечал, что отношение Международного олимпийского комитета к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку.

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    19 октября 2023, 16:04
    Путин поручил увеличить отчисления от лотерей на спорт

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

    В ходе заседания Совета по физкультуре и спорту глава государства отметил, что физическая культура является важной составляющей в вопросе здоровья нации, и призвал увеличить отчисления от лотерей на спорт, передает ТАСС.

    «Мы всегда говорим, что здоровье нации, а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом, – это приоритет, безусловно. Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме. Посмотрите, пожалуйста. И давайте в проекте решения сегодня учтем», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин раскритиковал невыполнение поручения о спортивных объектах на селе.

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    19 октября 2023, 18:59
    Путин похвалил пермские власти за развитие региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития Пермского края и похвалил власти региона.

    В ходе встречи с губернатором Пермского Края Дмитрием Махониным Путин, слушая доклад главы региона, назвал хорошим результатом рост валового регионального продукта на 15% и увеличение реальных денежных доходов населения на 8,6%, передает ТАСС.

    Президент указал и на достойные показатели инвестиций. «Инвестиции в основной капитал – это будущее. То, что сегодня вложено, завтра будет работать», – подчеркнул Путин.

    Махонин доложил главе государства о социально-экономическом развитии края, в частности, о расселении граждан из аварийного жилья. Путин с удовлетворением заметил расселение пермских Березников, где после техногенной аварии в декабре 2004 года в жилых домах пошли трещины и периодически образовывались провалы почвы. Дома возле провалов были признаны аварийными, в них проживало свыше 12 тыс. человек.

    Жителей аварийных Березников переселили в микрорайон «Любимов», строительство которого стартовало в 2015 году. В июне этого года был сдан последний дом, в итоге более 12 тыс. жителей Березников обзавелись новой жилплощадью.

    Кроме того, глава Пермского края доложил Путину о том, что в ближайшее время в регионе будет принят закон о предоставлении бесплатных земельных участков отличившимся бойцам спецоперации. Президент указал Махонину на важность содействия бойцам в обустройстве этих участков.

    «Участникам надо помогать обустраивать эти участки», – отметил глава российского государства. Пермский губернатор заверил Путина в том, что власти займутся подключением участков к газу и водопроводу, чтобы они «не пустовали».

    Ранее Путин похвалил работу Хоценко на посту врио губернатора Омской области.

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    19 октября 2023, 18:29
    Путин предложил закрепить как норматив возведение некапитальных спортобъектов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту предложил закрепить как норматив градостроительства рекомендации по возведению некапитальных спортивных объектов.

    «У нас есть рекомендации по возведению плоскостных сооружений и некапитальных многофункциональных комплексов. Эти рекомендации нужно закрепить как норматив градостроительного проектирования. Он обяжет местные органы власти, застройщиков создавать необходимые людям спортивные объекты в шаговой доступности во дворах, парках, скверах, на набережных, где заниматься смогут представители всех возрастов и групп здоровья, причем люди смогут это делать целыми семьями», – приводит его слова ТАСС.

    Также он заявил, что количество спортивных сооружений растет и на данный момент превышает 353 тыс. объектов.

    Путин подчеркнул, что «нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации – городах, поселках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков, тем более что для этого не нужно каких-то громоздких строек».

    Ранее Путин раскритиковал невыполнение поручения о спортивных объектах на селе.

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    19 октября 2023, 17:12
    Путин отметил яркое развитие бокса в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками турнира по боксу и кикбоксингу Ural FC 4 оценил развитие бокса в стране.

    По словам российского лидера, бокс в России развивается очень ярко, он всегда пользовался особым вниманием и уважением в стране, передает ТАСС.

    «Наш спорт в целом развивается, а бокс развивается даже, может быть, более ярко, чем другие виды спорта. Хотя сам по себе является очень ярким. Боксеры всегда в нашей стране пользовались особым вниманием, особым уважением, потому что это наиболее зрелищный и мужской [вид спорта]», – сказал Путин.

    Президент отметил, что бокс является очень популярным видом спорта среди россиян. «И мы всегда за вас переживаем, всегда. Сотни тысяч людей по всей стране с удовольствием смотрят бокс и ваши выступления», – сказал он.

    Путин, обращаясь к боксерам, пожелал им успехов в соревнованиях и в спортивной карьере, и в завершение встречи выполнил просьбу одного из спортсменов сделать совместное фото.

    Ранее американский боксер Кевин Джонсон назвал Путина лучшим президентом в мире.

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    19 октября 2023, 20:37
    Путин поручил направить средства от акцизов на алкоголь и табак на развитие спорта

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заявил, что большая часть доходов от акцизов на алкоголь и табак должна идти на решение социальных вопросов, в том числе на развитие спорта.

    «Безусловно, нужно рассмотреть вместе с Минфином, сколько у нас идет от этих акцизов – на вино, на водку, на коньяк, на табак – отчислений на спорт… Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, профильный вице-премьер) говорит: «Нисколько». Нет, все-таки там есть какие-то (отчисления)», – сказал Путин, а также уточнил, что эти отчисления «не окрашены», передает ТАСС.

    По мнению президента, Минфин не просто должен иметь это в виду. «Обращать внимание на то, что если уж мы получаем от этого (акцизов) значительные средства, то они должны идти на реабилитацию тех, кто употребляет (алкоголь, табак), и тех, которые не должны употреблять, – подрастающее поколение», – указал он.

    Ранее Путин дал поручение повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

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