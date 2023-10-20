МОК отказался считать Олимпиаду правом человека

МОК в ответ на критику со стороны Путина отказался считать Олимпиаду правом человека

Tекст: Вера Басилая

В организации отметили, что «участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», передает ТАСС.

Отвергая обвинения президента России Владимира Путина об этнической дискриминации россиян со стороны МОК, комитет заявил, что строгие условия, которые организация определила в своих рекомендациях международным федерациям для участия российских или белорусских спортсменов, соответствуют Олимпийской хартии.

Ранее Путин заявил, что отношение МОК к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку. Как подчеркнул российский президент, благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения».