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МОК отказался считать Олимпиаду правом человека
МОК в ответ на критику со стороны Путина отказался считать Олимпиаду правом человека
Выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии и не являются этнической дискриминацией, заявили в организации.
В организации отметили, что «участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана», передает ТАСС.
Отвергая обвинения президента России Владимира Путина об этнической дискриминации россиян со стороны МОК, комитет заявил, что строгие условия, которые организация определила в своих рекомендациях международным федерациям для участия российских или белорусских спортсменов, соответствуют Олимпийской хартии.
Ранее Путин заявил, что отношение МОК к российским атлетам – это дискриминация по этническому признаку. Как подчеркнул российский президент, благодаря некоторым руководителям современного МОК стало известно, что приглашение на Олимпиаду – это не безусловное право лучших спортсменов, «а некая «привилегия» и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения».