Ученый Йельского университета оценил перспективы развития Севморпути

Ученый Йельского университета в США Бянь заявил об экономически целесообразном развитии Севморпути

Tекст: Александра Юдина

По его словам, широкие перспективы Северного морского пути стали ясны миру после участия президента России Владимира Путина в саммите «Один пояс, один путь», что стало крупной презентацией Арктического пояса Шелкового пути, передает РИА «Новости».

Бянь Юнцзу также отметил, что в данный момент конкуренция между крупными державами становится более жесткой, и сейчас непонятно, какие из важных проливов и каналов совершенно безопасны.

Эксперт добавил, что в этой связи Северный морской путь является важной альтернативой, даже в том случае, если бы он был неэкономичен.

«Однако во времена развития технологий и глобального потепления навигация по Севморпути становится экономичнее, а ее период длиннее – строительство становится все более экономически целесообразным», – подчеркнул Бянь Юнцзу.

Ученый заверил, что страны Восточной Азии воспользуются возможностью развивать Дальний Восток и будут активно участвовать в строительстве береговой инфраструктуры вдоль Севморпути.

«Поскольку Европа становится все более идеологизированной, возможно, после завершения этого раунда геополитических игр придется наладить отношения с Россией, поэтому в развитии Дальнего Востока необходимо предпринимать более масштабные шаги», – заключил он.

В начале октября в Калининградскую область через Севморпуть зашло первое судно.