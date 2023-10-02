МИД: Нигер принял инициативу Алжира по восстановлению в стране конституционного строя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявили в ведомстве, алжирское правительство через каналы МИД Нигера получило официальное уведомление, в котором говорится о согласии Ниамея на посреднические усилия алжирской стороны по достижению политического решения кризиса, наблюдаемого в этой стране, в соответствии с инициативой, выдвинутой президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, передает ТАСС.

Согласно заявлению, глава МИД Алжира Ахмед Аттаф в ближайшее время отправится в Ниамей для проведения «предварительных переговоров» со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, 10 сентября Нигер обвинил Францию в развертывании войск в странах Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) для вторжения. 24 сентября Франция отозвала своего посла в Ниамее и весь персонал посольства в Нигере.