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    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    46 комментариев
    2 октября 2023, 13:56

    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии

    Германский политолог Александр Рар: Варшава требует от Киева слушаться Польшу, а не Германию

    Рар объяснил призыв Польши к Украине остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша хочет, чтобы оставшаяся после конфликта часть Украины подчинялась Варшаве, а не Берлину. Поэтому поляки готовы пинать немцев по любому поводу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в Польше посоветовали Владимиру Зеленскому остерегаться ФРГ.

    «Между Германией и Польшей идет жесткое соперничество за лидерство в Европейском Союзе. Поэтому Варшава готова пинать Берлин по любому поводу. Поляки хотели бы, чтобы та часть Украины, которая останется после конфликта, слушалась их, а не немцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Польский премьер прав в том, что в ФРГ есть достаточно большой пласт людей, преимущественно старшего поколения, которые всю жизнь трудились на благо сотрудничества Германии и России. После окончания боевых действий они будут выступать за восстановление хотя бы части прежних взаимоотношений между странами», – отмечает собеседник.

    «Однако на данном этапе в Германии «на коне» находятся те политические силы, которые выступают за то, чтобы Берлин полностью встал на сторону Украины, а также разорвал все свои отношения с Россией», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Владимиру Зеленскому не обманываться насчет поддержки Берлина. Политик напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли на Украину деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    Также Моравецкий сказал о том, что Германия готова возобновить сотрудничество с Россией. «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова политика GazetaPrawna.

    Вместе с тем, отношения между самой Польшей и Украиной в последнее время обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. В то же время Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После выступления Зеленского президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с ним, а премьер-министр страны Матеуш Моравецкий потребовал от украинских властей «не оскорблять» поляков. Также Варшава объявила о том, что отказывается от новых военных поставок для ВСУ. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что трения Украины с Польшей, а также с другими странами Европы, будут в дальнейшем только нарастать.

    1 октября 2023, 21:17
    Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за ударов России Украина теряет много важных предприятий и производств, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».

    Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.

    Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.

    Коментарии (21)
    1 октября 2023, 16:36
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве отказались от идеи по захвату Крыма, в украинской столице считают, что не будут совершать сделок относительно этой территории, пишет газета The Times.

    В статье подчеркивается, что в Киеве есть люди, которые задаются вопросом относительно того, насколько мудро и практично возвращать Крым. Также добавляется, что фактически любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции, передает Ura.ru.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (20)
    2 октября 2023, 07:07
    В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь

    Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление

    Tекст: Антон Никитин

    Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление без ведения активных боевых действий, выразил мнение бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

    Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.

    По мнению Риттера, это может продлить боевые действия, но ВСУ фактически уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта, который не будет продолжаться вечно.

    Накануне в США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России.

    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 07:53
    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество

    Американский предприниматель Маск высмеял президента Украины Зеленского за попрошайничество

    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество
    @ @elonmusk

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за выпрашивание финансовой помощи.

    Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) мем на президента Украины Владимира Зеленского, на лбу и шее которого вздулись вены от перенапряжения. Надпись на фото гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

    Накануне президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (20)
    1 октября 2023, 21:43
    Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ

    Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ: Киев вновь подтвердил нацистскую суть

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина присвоила имя гитлеровца Евгения Коновальца 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ, что вновь подтверждает нацистскую суть киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она обратила внимание на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому «с целью восстановления исторических традиций национальной армии» 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование «имени полковника Евгения Коновальца».

    Захарова напомнила, что Коновалец работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году.

    «Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами», – написала она.

    Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (13)
    2 октября 2023, 05:52
    ВС России уничтожили в ДНР более 300 штурмовиков ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили более 300 штурмовиков ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Офицер сообщил, что подразделения Южной группировки войск на артемовском и авдеемском направлениях отразили восемь атак украинских штурмовых групп, в результате противник потерял более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станцию радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

    Напомним, в прошлую пятницу Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.

    Коментарии (3)
    2 октября 2023, 02:59
    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления

    Экс-глава минобороны Британии Уоллес призвал власти Украины призывать в армию больше молодежи для контрнаступления

    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    В своей статье, опубликованной в британской Telegraph, Уоллес заявил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, «как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах», передает РИА «Новости».

    Экс-глава минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат (ВСУ) на фронте превышает 40 лет.  «Я понимаю стремление [президента Украины Владимира] Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Он также призвал активно поставлять оружие Украине «для завершения конфликта».

    Ранее на Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации.

    Коментарии (27)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (6)
    2 октября 2023, 10:24
    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России

    Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине и потеряли силу сдерживания против России

    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вторжение на Украину ослабило Соединенные Штаты, Вашингтон потерял «силу сдерживания против России», заявил бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

    Помпео, занимавший также должность госсекретаря в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа, в интервью греческой газете Kathimerini раскритиковал президентство Джо Байдена. Он отметил, что после прихода Байдена к власти мир «стал гораздо менее безопасным». Помпео напомнил о гибели 13 американцев в Афганистане, назвав это одной из крупнейших неудач в защите американских граждан в новейшей истории, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что США, вторгшись на Украину, потеряли «силу сдерживания» против российского руководства и украинской стороны, «что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого».

    Также он заявил об усилении Ирана. По его словам, власти этой страны стали «намного богаче и могущественнее», чем когда Помпео покидал свой пост.

    Партнеры США на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива, по словам Помпео, «чувствуют себя брошенными».

    В то же время Коммунистическая партия Китая, по его словам, «становится все смелее и готовится к войне – экономической и военной – беспрецедентными способами».

    На прошлой неделе Помпео рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Коментарии (7)
    1 октября 2023, 22:38
    Победившая на выборах в Словакии партия собралась отказать Украине в оружии

    Лидер победившей на выборах в Словакии партии Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер победившей на выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине и заявил о приоритете проблем своей страны и ее жителей.

    Фицо заявил о готовности Словакии помогать Украине гуманитарно и в восстановлении, однако отверг продолжение республикой оказания военной помощи Киеву, передает ТАСС.

    «Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что [главной темой], с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать или нет оружие Украине. Это не было [темой прошедших выборов]. У жителей Словакии есть собственные серьезные проблемы, и для нас является приоритетом [решать] эти серьезные проблемы», – сказал Фицо, ожидающий от президента поручения сформировать новое правительство.

    Фицо отметил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства Словакии приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. «Эти усилия будут прилагаться и на уровне Евросоюза», – выступил с утверждением политик.

    Ранее в воскресенье партию экс-премьера Словакии Роберта Фицо «Направление – социальная демократия» официально объявили победителем на парламентских выборах. Накануне Фицо раскритиковал поставки оружия Украине.

    Коментарии (11)
    1 октября 2023, 18:44
    Британия разместила в Польше истребители Typhoon из-за «российской угрозы»

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии парламентских выборов Польша получила от Британии истребители Eurofighter Typhoon, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

    Шэппс сделал заявление во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере. Он подчеркнул, что истребители «приземляются в Польше в ответ на просьбу со стороны польских друзей», передает ТАСС.

    Министр не стал уточнять количество самолетов. Он также заявил, что событие покажет поддержку союзника по НАТО на фоне якобы «высокой угрозы российского вмешательства».

    Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 00:53
    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС

    Глава дипломатии ЕС Боррель: Европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для вступления в ЕС

    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС
    @ Zhang Cheng/XinHua/<br>Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Глава дипломатии ЕС в своем выступлении перед сотрудниками миссии Евросоюза в Киеве заявил, что страны сообщества поддерживают Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое он назвал ужасным боем, а второй – трудным, передает ТАСС.

    По его словам, во втором случае «люди не гибнут, но все равно это будет трудно». Он призвал сотрудников миссии Евросоюза «сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого».

    Боррель подчеркнул, что это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. В то же время он признал, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. «Но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», – заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

    По словам главы дипломатии ЕС, Украина «всегда балансировала между двух империй» и сейчас «склоняется к европейским ценностям».

    Боррель также отметил, что 2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомства входящих в ЕС стран, которая, по словам дипломата, будет «носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений».

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров указал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину в Евросоюз вне очереди, в то время как Сербии и Турции приходится ждать своей очереди десятилетиями. Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (19)
    2 октября 2023, 09:15
    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии

    Польский премьер Моравецкий посоветовал Зеленскому не обманываться насчет Германии

    Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не обманываться насчет Берлина. По его словам, Германия, вопреки тому, что говорят немецкие политики, всегда будет тянуться к России.

    Моравецкий напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли киевскому режиму деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

    «Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова премьера Польши «Царьград».

    Отношения Украины и Польши обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. После этого Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Власти Польши объявили, что отказываются от новых военных поставок Украине. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

    Кроме того, спустя почти год после инцидента власти Польши подтвердили украинскую принадлежность ракеты, которая упала на территории республики и убила двоих человек.

    В Кремле при этом предсказывали, что трения Киева со столицами европейских стран будут лишь нарастать.

    Коментарии (6)
    1 октября 2023, 16:14
    В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца

    Зеленский присвоил батальону разведки ВСУ имя главаря ОУН Коновальца

    В ВСУ появился батальон разведки имени главаря ОУН Коновальца
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский присвоил разведывательному батальону Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) имя главаря Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

    В тексте указа говорится, что необходимо присвоить 131-му отдельному разведывательному батальону Сухопутных войск ВСУ почетное наименование «имени полковника Евгения Коновальца» и в дальнейшем именовать его – 131-й отдельный разведывательный батальон имени полковника Евгения Коновальца Сухопутных войск ВСУ. Документ подписан 29 сентября, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что в состав территориальной обороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе», как и ВВС Германии, включая люфтваффе Третьего рейха.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил украинской 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде наименование «Эдельвейс». Такое же название носила горнопехотная дивизия нацистской Германии.

    Коментарии (10)
    2 октября 2023, 12:34
    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины

    Политолог Скачко: Уоллес призывает отправить молодых украинцев на смерть ради интересов Британии

    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заинтересованность Запада в затягивании украинского конфликта приводит к отправке в ряды ВСУ совсем молодых парней. Следование чужим интересам ведет Украину к стремительной депопуляции, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Британии призвали власти Украины брать в ВСУ больше молодежи, чтобы избежать замедления контрнаступления.

    «Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому, возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то, что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза», – рассуждает собеседник.

    «Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж, могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

    «Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

    «С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах.

    Экс-глава Минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Напомним, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация в стране привела к страшным последствиям. По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет». При этом он убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической ситуации на Украине. Эксперты отмечали старение населения страны, а также его существенное сокращение за счет миграции.

    Коментарии (5)
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    Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
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    Центробанк тушит опасный ипотечный пожар

    Банк России видит признаки «перегрева» на рынке ипотеки. Ажиотажный спрос идет на покупку новостроек, которые только дорожают. При этом на вторичке продать жилье практически невозможно. Перегрев рынка опасен банкротствами застройщиков и банковским кризисом. Как ЦБ будет охлаждать ипотечный рынок? Подробности

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    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

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    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

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    Виктор Орбан затеял большую игру

    Венгрия как будто пошла вразнос: перечит коллективному Западу в важнейших для него вопросах и угрожает пресечь финансовую поддержку Украины со стороны ЕС. Параллельно Будапешт признает власть Александра Лукашенко в Белоруссии и готовит визит главы МИД в Москву. Что задумал премьер-министр Виктор Орбан? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

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