Песков: Трения Киева с европейскими столицами будут нарастать

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля констатировал, что «и та, и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии». По его словам, в Москве внимательно следят за тем, что происходит между Украиной и Польшей, передает ТАСС.

Трения между Киевом и другими столицами Европы, по словам Пескова, со временем неизбежно будут нарастать.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что даже ближайшие союзники Украины не считают Киев равноценным партнером и дают ему «от ворот поворот», как только сотрудничество становится невыгодным.