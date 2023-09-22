Медведев рассказал, как Украина получила «от ворот поворот» от союзников

Медведев: Даже ближайшие союзники не считают Украину равноценным партнером

Tекст: Ольга Никитина

Медведев своем Telegram-канале пишет о том, как «за корку черствого хлеба» перегрызлись «самые любимые противники» России. Польша, напомнил он, продлила запрет на ввоз украинского зерна, и даже не стала слушать Европейскую комиссию. Примеру этой страны последовали и другие «ЕСовцы» – словаки и венгры, рассказал Медведев.

Киев, по его словам, «сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО», обвинив соседнюю республику в «пособничестве русским», якобы те отлично работают по заданию русских. «Трудно найти для таких русофобов, как поляки, более обидный упрек. Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву!» – отметил Медведев.

«Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером. В польский грош ее не ставят, не то что в злотый», – подчеркнул зампред Совета безопасности России. По его словам, едва это становится невыгодным, Украине дают от ворот поворот.

Медведев также напомнил, что Польша пригрозила Украине запретом на ввоз овощей и фруктов, а также отказалась поставлять Киеву современное оружие, поскольку «самим нужнее». «То есть фактически будут ждать, пока украинцы сами себя съедят или сами себя погубят. А дальше свято место пусто не будет, Польша знает, что делать с чужими землями», – говорится в комментарии зампреда СБ РФ.

По его словам, с такими союзниками и врагов не надо. «Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками», – заключил Медведев.

Европейские СМИ ранее писали о «серьезном ударе» Польши по Украине.