В Европе заявили о «серьезном ударе» Польши по Украине

Le Figaro: Польша нанесла удар по Украине прекращением поставок оружия

Tекст: Ольга Никитина

Заявления польских президента и премьера Анджея Дуды и Матеуша Моравецкого, как пишет французская газета Le Figaro, вынесли на всеобщее обозрение противоречия между Украиной и одним из ее главных союзников. В публикации говорится, что действия польского руководства «создали видимость прекращения безоговорочной поддержи Киева западными странами». По мнению авторов статьи, это грозит перерасти в ослабление потоков помощи Украине со стороны других европейских государств, передает ТАСС.

Кроме того, от прекращения военной поддержки Украины может пострадать имидж самой Польши, считают во Франции.

Издание предположило, что одной из причин жесткой риторики руководства Польши в адрес Украины может быть подготовка правящей партии «Право и справедливость» к парламентским выборам 15 октября. Действующие власти республики хотят продемонстрировать поддержку польских фермеров и способность защищать их интересы, поясняет французская газета.

Ранее на этой неделе Моравецкий заявил, что Польша больше не поставляет Украине никакого оружия, поскольку занимается перевооружением своих ВС самым современным оружием.

Решение польских властей вызвало резкую критику, в частности, со стороны политиков в Германии.