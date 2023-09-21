В Германии сочли «позором» прекращение Польшей поставок оружия Украине

Депутат Бундестага Лехте назвал «позором» прекращение Польшей поставок оружия Украине

Tекст: Ольга Никитина

Лехте заявил, что до сих пор Польша была надежным партнером Украины. По его словам, то, что с поддержкой Украины с польской стороны происходит именно сейчас, является «позором», передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Немецкий парламентарий предположил, что решение Польши вызвано стремлением оказать давление на киевский режим или Европейский союз с целью решения проблемы ввоза украинского зерна.

Тактический ход со стороны Варшавы, по оценке депутата Бундестага, призван отвлечь общественность в преддверии парламентских выборов от скандала вокруг предполагаемого крупномасштабного мошенничества с визами. Лехте считает, что делается это за счет Украины.

Ранее в четверг пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил Польскому агентству печати (PAP), что Варшава осуществляет поставки Украине только ранее согласованного вооружения. В частности, сказал он, речь идет о выполнении «крупнейшего после 1989 года заграничного контракта, подписанного польской оборонной промышленностью». Подробностей Мюллер не уточнил.

Также в Польше, по его словам, продолжает функционировать хаб международной помощи, через который идут поставки оружия Украине.

Накануне Моравецкий заявлял, что Польша больше не поставляет Украине никакого оружия по причине перевооружения своих вооруженных сил самым современным оружием.