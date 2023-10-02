Премьер Польши дал Зеленскому совет остерегаться Германии

Польский премьер Моравецкий посоветовал Зеленскому не обманываться насчет Германии

Tекст: Ольга Никитина

Моравецкий напомнил, что Германия, когда другие страны уже поставляли киевскому режиму деньги и оружие, хотела помогать ВСУ только касками.

«Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», – приводит слова премьера Польши «Царьград».

Отношения Украины и Польши обострились на фоне решения Варшавы ограничить импорт украинского зерна, чтобы избежать обвала цен на внутреннем рынке. После этого Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил ряд стран, включая Польшу, в «помощи России».

После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

Власти Польши объявили, что отказываются от новых военных поставок Украине. Выполнить планируется только уже заключенные контракты.

Кроме того, спустя почти год после инцидента власти Польши подтвердили украинскую принадлежность ракеты, которая упала на территории республики и убила двоих человек.

В Кремле при этом предсказывали, что трения Киева со столицами европейских стран будут лишь нарастать.