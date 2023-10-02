Украинский «патриот» сбежал с фронта в Европу

Назвавшийся патриотом украинец заявил, что дезертировал с фронта в Европу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как отмечается в сюжете, 30-летний Иван Ищенко живет в немецком Дрездене, где пытается «заново построить жизнь». В начале конфликта он записался в ВСУ, но через несколько недель дезертировал, так как «не выдержал психологически». Как отмечает France Info, на родине мужчине грозит тюрьма, он «с трудом переживает эту ситуацию», передает РИА «Новости».

Другой беженец, 38-летний Евгений Куруч из Варшавы признал, что является офицером запаса ВСУ, при этом не жалеет о том, что «вовремя» покинул Украину вместе с семьей.

Также проживающий в польской столице молодой украинец Богдан Мариненко был вынужден покинуть Украину незадолго до совершеннолетия, чтобы его не могли призвать в ВСУ, он хотел иметь возможность помогать матери и сестрам.

Как отмечает телеканал, с начала военного конфликта были задержаны более 13 тыс. человек, пытавшихся покинуть страну.

Ранее украинский беженец, сбежавший от военного конфликта в Канаду, пропал без вести после купания в реке недалеко от города Квебека.