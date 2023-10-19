Акция в поддержку Палестины собрала в Вашингтоне 10 тыс. человек

Востоковед указал на растущую токсичность США для арабских стран

Востоковед Семенов: Поддержка Израиля Вашингтоном после удара в Газе становится токсичной для арабских стран

Tекст: Илья Абрамов

«У удара по больнице в Газе может быть несколько последствий. С одной стороны, на Израиль сейчас оказывается огромное международное давление. В текущих условиях существенно повысились риски того, что в войну вмешаются другие региональные игроки, например, «Хезболла». Это позволяет Нетаньяху отказаться от рискованной наземной операции в секторе Газа», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«Удар помешал и планам США. Например, американского президента Джо Байдена не примут в Иордании, куда он хотел приехать с визитом. Поддержка Израиля со стороны Вашингтона становится токсичной для арабских государств. Теперь Штатам будет труднее оказывать помощь Тель-Авиву, так как это будет негативно сказываться на отношениях с мусульманскими странами», – резюмировал Семенов.

Ранее Джо Байден в среду прибыл в Израиль. Самолет президента США приземлился в аэропорту Бен-Гурион, сообщает пресс-пул Белого дома. Как заявил посол РФ в Тель-Авиве, Анатолий Викторов, Россия надеется, что глава Штатов призовет ближневосточного союзника к прекращению огня.

На встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху Джо Байден заявил, что ответственность за атаку на больницу Аль-Ахли в городе Газа несет «другая сторона» конфликта. Также он добавил, что прибыл в еврейское государство, чтобы выразить поддержку Тель-Авиву со стороны Вашингтона.

Накануне в секторе Газа был нанесен ракетный удар по госпиталю. Арабские СМИ пишут о причастности к трагедии израильских ВВС. Отмечается, что многие люди находились на улице в очередях. Взрыв также задел соседние здания, где тоже есть убитые. По данным телеканала Al Arabiya, в результате обстрела медучреждения погибли и пострадали более 800 человек.

В руководстве ЦАХАЛ, ссылаясь на разведывательные данные, заявили, что ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу, несет «Исламский джихад».

Удар по больнице вызвал масштабные акции протеста в мусульманских странах. Во многих городах Турции во вторник вечером состоялись стихийные акции протеста. Местные власти призвали участников митингов к спокойствию, в том числе в Анкаре и Стамбуле, где манифестации были организованы у израильских дипломатических миссий.

Глава МИД страны Хакан Фидан заявил об окончательном разрыве США с Ближним Востоком. По его мнению, моральное превосходство Вашингтона в регионе невероятно пострадало. Он также отметил, что отправка американского авианосца в Восточное Средиземноморье не является чем-то новым и Белый дом может преследовать тактические и стратегические цели.

Кроме того, десятки протестующих попытались проникнуть на территорию посольства Израиля в Аммане. Демонстранты попытались взять штурмом бетонные заграждения вокруг комплекса дипмиссии, однако силы безопасности применили слезоточивый газ и разогнали толпу.

На этом фоне Иордания отменила четырехсторонний саммит в Аммане с участием лидеров Египта, США и Палестины по ситуации в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади. Шиитское движение «Хезболла» в Ливане на фоне атаки на больницу в секторе Газа объявило среду «днем гнева» против Израиля и призвало население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что удар по больнице в городе Газа является военным преступлением, которое не имеет оправдания. По ее словам, виновные в случившемся должны быть привлечены к ответственности. При этом она не стала возлагать на кого-либо ответственность за трагедию, пишет «Коммерсант».

Также издание сообщает, что президент США Джо Байден заявил о необходимости расследования обстоятельств удара. По его словам, представители Соединенных Штатов уже начали сбор информации о случившемся.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что нанесенные по больнице в секторе Газа удары квалифицируются российской стороной как преступное деяние.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия безусловно является военным преступлением. «Финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки», – отмечает политик.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале сообщил, что Москва и ОАЭ запросили на 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе.