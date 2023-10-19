Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.4 комментария
Акция в поддержку Палестины собрала в Вашингтоне 10 тыс. человек
Демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек, сообщила общественная организация Jewish Voice for Peace («Еврейский голос за мир»).
По сообщению организации, 500 евреев были арестованы, а 10 тыс. вышли на улицы, чтобы поддержать призыв и потребовать «прекратить огонь и остановить геноцид палестинцев», передает ТАСС. Демонстранты закрыли Конгресс, чтобы привлечь внимание масс к «соучастию США в продолжающемся притеснении палестинцев Израилем».
Демонстрация в поддержку Палестины состоялась в среду на Капитолийском холме в столице США. Собравшиеся у Конгресса США требовали прежде всего прекращения огня в секторе Газа и скандировали лозунг «Свободу Палестине!» Манифестация прошла мирно, никаких эксцессов на ней не наблюдалось. Полиция блокировала движение по нескольким трассам, но пешеходы свободно перемещались по улицам.
Участники манифестации под бой барабанов и аккомпанемент духовых инструментов скандировали лозунги в поддержку Палестины, призывая к немедленному прекращению огня. «Прекратите геноцид в Газе», «Нет войне, нет апартеиду», «Мое горе – это не ваше оружие», «Американские евреи – за прекращение огня», – гласили надписи на транспарантах. Несколько участников демонстрации разноцветными мелками написали на проезжей части «Свободу Палестине!» и «Позвольте Газе жить».
Часть активистов из числа собравшихся на демонстрацию вошла в здание Кэннон и принялась скандировать там антивоенные лозунги. В связи с этим полиция Капитолия, по ее свидетельству, задержала порядка 300 человек. Обвинения предъявили троим.
В то же время у главной резиденции американского президента присутствовали усиленные наряды полиции, в том числе конной, и Секретной службы США, которая в первую очередь обеспечивает безопасность первых лиц государства и высокопоставленных иностранных гостей.
Напомним, несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.