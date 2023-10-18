В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов

В 1995 году в России приняли закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года – на счета в организации госстрахования и госбумаги СССР и РСФСР. Восстановление должно проходить путем перевода средств в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля, стоимость которого определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости «необходимого социального набора» и его базовой стоимости, передает РИА «Новости».

При этом базовую стоимость набора определили в 464 советских рубля. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Рабочая группа, в свою очередь, допускает как ежегодную, так и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу. Как заявил Сенин, «если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться».

Однако для этого, по его словам, нужна серьезная аргументация. И, помимо этих трех, у рабочей группы есть еще два предложения, которые «все-таки отличаются некоторым позитивом», продолжил депутат.

Первое заключается в том, чтобы перенести дореформенные сбережения вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Также Министерству финансов и ПАО «Сбербанк» предлагается согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам.