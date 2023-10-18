В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.0 комментариев
ВСУ потеряли более 170 человек за сутки при наступлении на Южно-Донецком направлении
Украинская сторона в ходе попыток наступать на Южно-Донецком направлении потеряла свыше 170 человек, атаку отразили подразделения группировки «Восток», сообщило Минобороны России.
Поражены живая сила и техника 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 107-й и 128-й бригад теробороны у поселках Новомихайловка, Павловка и Старомайорское в ДНР. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 170 человек, два пикапа и противотанковое орудие «Рапира».
Группировка «Восток» отразила атаку штурмовиков 102-й бригады теробороны у поселка Червоное Запорожской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Купянском направлении «Западная» группировка отразила 13 атак украинских штурмовиков 14-й, 32-й, 43-й, 115-й механизированных бригад у Синьковки, Ивановки, Першотравневого, Орлянского (Харьковская область) и Сергеевки (ЛНР).
Авиация и тяжелые огнеметы поразили живую силу и технику технике 68-й егерской бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны у Надии (ЛНР) и Берестового (Харьковская область). На этом направлении ВСУ потеряли до 80 человек, три танка, американский бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины и САУ «Акация».
Группировка «Центр» на Краснолиманском направлении отразила атаку украинских штурмовиков 63-й механизированной бригады у Червоной Дибровы в ЛНР.
Авиация поразила живую силу и технику 67-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии, 1-й бригады спецназа и 110-й бригады теробороны у Григоровки (ДНР), Червоной Дибровы (ЛНР) и Серебрянского лесничества. ВСУ на этом направлении потеряли до 60 человек, две боевые бронированные машины.
На Донецком направлении «Южная» группировка поразила живую силу и технику 28-й, 42-й, 67-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Курдюмовки, Андреевки, Клещеевки, Хромово и Марьинки в ДНР. На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, две боевые бронированные машины, орудие Д-20 и гаубицу «Мста-Б».