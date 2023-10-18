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ВС России поразили авиационный склад на аэродроме в Днепропетровской области
Российские военные в последние сутки уничтожили склад авиационных средств поражения на украинском аэродроме, сообщило Министерство обороны России.
Склад уничтожен на аэродроме Лозовое в Днепропетровской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
На Запорожском направлении отражена атака украинского штурмового отряда 71-й егерской бригады у Вербового в Запорожской области. У Успеновки в том же регионе поражена живая сила и техника 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 85 человек, две боевые бронированные машины и американскую гаубицу М119.
На Херсонском направлении пресечена деятельность четырех украинских ДРГ у поселков Подстепное и Пойма в Херсонской области. Уничтожено до 70 украинских военных и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777 и две гаубицы Д-30.
У Серебрянки (ДНР) и Малиновки (Запорожская область) поражены наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны.
Черноморский флот в центральной части акватории Черного моря уничтожил беспилотный катер ВСУ.
ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Уничтожен 51 беспилотник у города Донецка, населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Лозовое (ДНР), Каменское, Червоногорка, Новофедоровка (Запорожская область), Казачьи Лагери, Саги (Херсонская область) и Жовтневое (Харьковская область).
С начала СВО уничтожено: 491 самолет, 251 вертолет, 8004 беспилотника, 441 ЗРК, 12 746 танков и других боевых бронированных машин, 1163 машины РСЗО, 6810 орудий полевой артиллерии и минометов.