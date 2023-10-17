FT: Египет пригрозил отправить 1 млн беженцев из сектора Газа в страны ЕС

Tекст: Алексей Дегтярев

Запад желает, чтобы Египет принял 1 млн человек, но в таком случае они отправятся в Европу, заявил один из неназванных высокопоставленных египетских чиновников в разговоре с европейским коллегой, сообщает Financial Times, передает РИА «Новости».

Египет опасается, что Запад будет настаивать на размещении людей на Синайском полуострове. Каир намерен помогать пострадавшим в зоне эскалации, но при этом он будет сопротивляться «любым попыткам принять большее число беженцев».

В понедельник министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил, что принудительное перемещение не сможет разрешить палестинский кризис.

При этом власти временно открыли КПП Рафах на границе с Газой, но проезд разрешен лишь гражданам третьих стран.

До этого Египет заявлял, что планирует провести международный саммит для обсуждения ситуации с Палестиной.