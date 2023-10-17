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    Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе начинается новый расизм, на этот раз против арабов

    Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?

    25 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России выход из договора о запрете ядерных испытаний

    Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?

    5 комментариев
    17 октября 2023, 10:35

    В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию

    Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея

    Tекст: Ольга Никитина

    «Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.

    При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.

    16 октября 2023, 22:42
    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру

    Трамп: По всему миру «смерть и разрушения», потому что в США некомпетентный лидер

    Трамп назвал причину «смерти и разрушений» по всему миру
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что по всему миру наблюдается «смерть и разрушения», потому что в Соединенных Штатах самый некомпетентный лидер в истории страны. Такое мнение он выразил, выступая перед сторонниками в штате Айова.

    По его словам, смерть и разрушения по всей планете, потому что в США самый плохой и некомпетентный президент в истории страны, передает ТАСС. Трамп добавил, что президент США Джо Байден хорош только в том, чтобы использовать правосудие в качестве оружия против политических оппонентов, и лучше бы он потратил ту же энергию на победу над всеми врагами страны, которых теперь стало больше.

    Бывший хозяин Белого дома также отметил, что эскалации на Ближнем Востоке и конфликта на Украине не было бы, если бы он занимал пост главы администрации США.

    Ранее Трамп заявил, что глупость Байдена стала причиной начала конфликта на Украине.

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    16 октября 2023, 14:42
    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

    Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

    Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США слишком много думает о внешней политике, в то время как внутри его страны творится полный бардак. Вся его карьера буквально висит на волоске, а он продолжает грезить о призрачной победе над Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен добиться успехов на Ближнем Востоке, «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    «Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

    «В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

    «Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

    Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

    По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».

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    16 октября 2023, 20:36
    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами

    Путин заявил Нетаньяху о предпринимаемых шагах России по нормализации обстановки в секторе Газа

    Путин рассказал Нетаньяху о беседе с ближневосточными лидерами
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о шагах Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля по итогам беседы.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что российский лидер проинформировал о предпринимаемых Москвой шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что Путин довел до израильской стороны ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии. Кроме того, глава государства заявил Нетаньяху о готовности России содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, отметили в Кремле.

    Как уточнили в пресс-службе, Путин осудил действия в Израиле, жертвами которых становятся мирные люди. Президент России также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, добавили в Кремле.

    Ранее израильские СМИ сообщили, что Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. До этого российский лидер в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

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    17 октября 2023, 00:24
    Посол Антонов осудил выпады Байдена в адрес Путина

    Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неприемлемыми и неуместными выпады американской стороны против своего политического руководства, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена телеканалу CBS.

    По его словам, выпады против российского политического руководства неприемлемы и неуместны. Антонов отметил, что стороны могут иметь разные точки зрения, но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

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    16 октября 2023, 15:07
    Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода»

    Tекст: Ольга Никитина

    Строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться по разным направлениям, заявил президент России Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в открытии дорожных объектов в пяти регионах, в том числе отремонтированного моста через реку Кальмиус в Мариуполе.

    «Уверен, что это не последнее событие подобного рода», – приводит его слова ТАСС.

    Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй и ряд других объектов. Президент отметил, что направлений работы «гораздо больше». «По всем будем двигаться вперед», – подчеркнул Путин.

    Президент заверил, что все планы дорожного строительства в стране будут выполняться. «Будем, безусловно, и дальше создавать современные скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры», – сказал глава государства.

    Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве открываемых в понедельник объектов, и положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

    В числе открытых объектов – отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой народной республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

    Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.

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    16 октября 2023, 12:13
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    Байден пожелал «объединить всю Европу» и «подавить» Россию
    @ Ting Shen/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.

    Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.

    «Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

    Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.

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    16 октября 2023, 14:55
    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»

    Медведев напомнил о «деменции» Байдена после слов о «подавлении» Путина

    Медведев назвал деменцию Байдена «полезной»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал на «деменцию» Джо Байдена, комментируя желание президента США «подавить» российского лидера Владимира Путина.

    Дмитрий Медведев в своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) удивился желанию Джо Байдена «свергнуть» президента России, «где он не сможет причинить тех неприятностей, которые он причинял», передает ТАСС.

    «Вот в чем состоит его миссия, мы наивно думали, что в обеспечении благосостояния американцев», – написал зампредседателя Совбеза.

    Он отметил с сарказмом, что президенту США не удастся «подавить» Путина. «В любом случае ничего из этого не произойдет. Одна из причин заключается в том, что он уже забыл, что сказал. Деменция – полезная вещь», – заключил Медведев.

    Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.

    Коментарии (13)
    17 октября 2023, 08:33
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о противостоянии с Россией
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск емко прокомментировал высказывание главы Минфина Соединенных Штатов Джанет Йеллен о «способности Белого дома поддерживать одновременно два военных конфликта».

    Так, на слова Йеллен телеканалу Sky News отреагировал американский предприниматель, коротко прокомментировав соответствующий пост в соцсети X емким «!», передает РИА «Новости».

    Другие пользователи также выразили несогласие с этим высказыванием и призвали американскую власть задаться вопросами внутри страны, в частности, о причинах роста госдолга США.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Президент США Джо Байден заявил о способности Вашингтона поддерживать Украину и Израиль одновременно.

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    17 октября 2023, 08:45
    В США заявили о наглом шантаже со стороны «болвана» Зеленского

    Бывший эксперт Пентагона Пайн: Зеленский может шантажировать Байдена

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский, вероятно, шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине, заявил бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн.

    «Очень страшно, что Байден, по сути, передал на субподряд Зеленскому политику национальной безопасности на российском направлении, а Зеленский – полный болван», – заявил Пайн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    Эксперт считает, что уже в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит помощь ВСУ, киевскому режиму придется согласиться на мирное урегулирование. Он допустил, что это может произойти и быстрее, если другие члены НАТО также прекратят поддержку, передает РИА «Новости».

    В результате в течение одной-двух недель Украине придется заключить мир, считает он.

    Ранее в США сообщали, что страны Запада все реже оказывают Киеву военную помощь, сейчас передается только символическое количество оружия.

    Между тем, по данным американских СМИ, Израиль запросил у США 10 млрд долларов помощи.

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    16 октября 2023, 18:56
    Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ближневосточными лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с сирийским и иранским коллегами Башаром Асадом и Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдель Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом обсудил палестино-израильский конфликт.

    В разговорах политики главное внимание уделили конфликту между Израилем и Палестиной, они выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий и катастрофическим ростом жертв, сообщается на сайте Кремля.

    Лидеры стран также отметили гуманитарный кризис в секторе Газа, все единодушно высказали мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия для оказания помощи нуждающимся.

    Путин выслушал оценки и соображения коллег, они указали на необходимость снятия блокады анклава для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров. Глава Российского государства указал на неприемлемость любых форм насилия в отношении мирных граждан и указал, что Россия сопереживает всем пострадавшим, родным и близким погибших и готова оказать гуманитарную помощь.

    Российская сторона настроена на координацию усилий со всеми конструктивно настроенными партнерами на остановку боевых действий и стабилизацию обстановки. На это направлен внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции о немедленном объявлении гуманитарного перемирия, носящий сбалансированный и неполитизированный характер.

    Политики согласились, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. Путин обозначил принципиальную позицию о необходимости выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание независимого палестинского государства, живущего в мире и безопасности с Израилем.

    В ходе разговора с президентом Египта затронуты вопросы по оказанию содействия с египетской стороны в эвакуации россиян и жителей СНГ из сектора Газа. В канцелярии египетского лидера сообщали, что президенты в ходе беседы условились работать над устранением причин кризиса между сектором Газа и Израилем.

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    17 октября 2023, 04:31
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент РоссииВладимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.

    Рабочий график российского президента весьма насыщенный. Первый день своего визита Путин по большей части посвятит двусторонним встречам с коллегами, также принимающими участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», передает ТАСС.

    Запланированы переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаосской Народно-Демократической республики Тхонглуном Сисулитом.

    Помимо этого, российский лидер во вторник примет участие в церемонии официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань глав делегаций — участников форума «Один пояс – один путь».

    Основные мероприятия форума пройдут 18 октября в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Путин примет участие в церемонии его открытия. Также в среду состоятся российско-китайские переговоры, после чего Путин продолжит серию двусторонних встреч на полях форума. Запланирована его беседа с главой переходного правительства, премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром.

    В завершение визита в Китай, Путин встретится с российскими журналистами и подведет итоги поездки.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин в среду проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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    17 октября 2023, 00:40
    США призвали Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США призывают Россию не отзывать ратификацию ДВЗЯИ, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН постпред США на Конференции по разоружению Брюс Тернер.

    По его словам, Дума рассматривает вероятность отзыва ратификации Россией ДВЗЯИ, что необоснованно ставит под угрозу глобальную норму против ядерных испытаний, передает РИА «Новости». Тернер также призвал Россию не делать этого шага.

    Он добавил также, что США готовы конструктивно работать с Россией на пути к полной имплементации ДСНВ-3, работать над сокращением ядерных рисков и над механизмом контроля над ядерными вооружениями на период после 2026 года.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. Профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

    Газета ВЗГЛЯД писала, как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности.

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    17 октября 2023, 11:17
    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Песков: Путин и Си Цзиньпин сверят часы по Украине и всей повестке дня

    Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящих переговоров в Пекине, запланированных на 18 октября, планируют сверить часы по украинской тематике, а также всем вопросам двусторонней повестки дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В первую очередь лидеры всегда обсуждают российско-китайские двусторонние отношения, рассказал Песков, отметив, что это «продвинутые, особые отношения стратегического партнерства». Двусторонняя повестка, как отметил представитель Кремля, будет «весьма и весьма обширной». Речь пойдет об экономическом взаимодействии, совместных проектах, «там много всего», передает ТАСС слова Пескова.

    Кроме того, лидеров ждет «детальный обмен мнениями и сверка часов по международным делам, по региональным конфликтам, включая Украину». Российский лидер, как правило, дает свою оценку нынешнему состоянию дел о ходе специальной военной операции, а глава Китая делится своим мнением, рассказал Песков.

    Также лидеры России и Китая намерены обсудить палестино-израильский конфликт, эта тема стоит в повестке дня всех мировых лидеров. Песков напомнил, что перед визитом в Китай Путин провел «телефонный марафон по ближневосточным делам», поэтому, сказал он, лидерам будет чем обменяться, тем более что напряженность в этой ситуации сохраняется.

    Еще одной темой для обсуждения станет проект «Сила Сибири – 2». Песков уточнил, что в составе российской делегации, прибывшей в Пекин, присутствуют все профильные министры, вице-премьер Александр Новак и представители профильного бизнеса. При этом представитель Кремля уточнил, что никаких документов подписывать не планируется.

    Часть встречи Путина и Си Цзиньпина пройдет в неформальном ключе, планируется «достаточно длительное общение в формате с глазу на глаз», сообщил Песков.

    «Фактически то, что завтра будет, оно и будет неформальной частью. Мы завтра вам расскажем, почему», – уточнил Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать со стороны китайского лидера жеста, аналогичного тому, когда Путин пригласил своего гостя в свою квартиру в Кремле.

    Песков отметил очень высокий уровень организации визита Путина в Китай и подчеркнутую доброжелательность по отношению к российскому лидеру, а также традиционное китайское гостеприимство. «Но главное – конструктивный подход к предстоящим переговорам, подготовка по линии ведомств», – сказал он, обратив внимание на весьма представительную делегацию.

    Напомним, Путин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Китай.

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    16 октября 2023, 16:46
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    Байден получил приглашение посетить Израиль
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден получил предложение посетить Израиль, но точных данных о визите пока нет, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Приглашение направил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    Кирби отметил, что Байден ранее посещал Израиль, он понимает, что для израильского народа наступило «критическое время», и «без сомнений поедет туда еще раз», но пока конкретных решений по поводу поездки нет.

    Ранее президент Украины хотел посетить Израиль, но в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

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    17 октября 2023, 09:45
    Полковник США сказал, что кроется за наигранной уверенностью Зеленского

    Полковник Макгрегор: Зеленский понимает, что лишается поддержки США и Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует наигранную уверенность, за которой скрывается понимание того, что НАТО находится «в беде», заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что Зеленский не скрывает снижения интереса к Украине и уровня ее поддержки со стороны Европы и США, передает РИА «Новости».

    Президент Украины, по его словам, осознает наличие в НАТО серьезных проблем, поскольку Североатлантический альянс не способен вести наступление в военных конфликтах. Зеленский, как считает Макгрегор, «знает, что НАТО в беде».

    Ранее бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн предположил, что Зеленский шантажирует президента США Джо Байдена в вопросе дальнейших поставок вооружений Украине.

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    Россия ломает планы Запада о разделе Украины

    Президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения нейтрального и внеблокового статуса Украины. Еще до начала СВО Москва пыталась договориться об этом с США и НАТО, однако западные страны отвергли все предложения. Почему для Москвы принципиален нейтральный статус Украины и почему Россию не устроит «корейский сценарий»? Подробности

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    Россия способна перенести спецоперацию на Украине в космическое пространство. По крайней мере это прямо следует из заявления МИД РФ. Как Вашингтон и американские космические корпорации фактически воюют на стороне киевского режима и что могла бы Россия этому противопоставить? Подробности

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    Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС

    Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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