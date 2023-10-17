Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.9 комментариев
В Кремле оценили желание Байдена «подавить» Россию
Песков заявил, что желание Байдена «подавить» Россию – не новая для Запада идея
«Подавить» Россию хотят многие западные лидеры, в этом нет ничего нового, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«И Байден делает такие заявления, и европейские лидеры – все хотят подавлять Россию, все хотят подавлять Путина», – приводит его слова ТАСС.
При этом представитель Кремля отметил, что объяснить свое желание лидеры западных стран могут лишь с трудом. Также им тяжело объяснить своим налогоплательщикам результативность подобных действий, указал Песков, отметив, что средства, направленные на такие цели, тратятся впустую.
Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность, что Вашингтон способен решить кризис на Ближнем Востоке, а также «объединить всю Европу» и «подавить» Россию.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва считает подобные выпады с американской стороны неприемлемыми и неуместными.