Что произойдет в том случае, если ХАМАС добьется своей цели? «Сионистское образование» будет ликвидировано, израильтяне будут вырезаны или разбегутся по другим странам? ХАМАС займется строительством мирной и процветающей Палестины? Я не уверен.4 комментария
Захарова объяснила важность встреч Путина и Си Цзиньпина
Спикер МИД Захарова: Встречи лидеров России и Китая все более важны при изменчивой ситуации в мире
Деловые переговоры в формате встреч российского лидера Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином играют все более важную роль в условиях изменчивой геополитической ситуации в мире, сообщила китайской газете Global Times спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации в мире такие встречи способствуют качественному укреплению связей между Россией и Китаем, передает ТАСС.
Также Захарова отметила, любые контакты между Путиным и Си Цзиньпином являются благоприятной возможностью для координирования позиций и анализа реализации российско-китайских соглашений.
Дипломат подчеркнула, что такие встречи «никогда не носили формального характера».
В ночь с понедельника на вторник Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.