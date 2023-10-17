Захарова объяснила важность встреч Путина и Си Цзиньпина

Спикер МИД Захарова: Встречи лидеров России и Китая все более важны при изменчивой ситуации в мире

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в условиях постоянно меняющейся геополитической ситуации в мире такие встречи способствуют качественному укреплению связей между Россией и Китаем, передает ТАСС.

Также Захарова отметила, любые контакты между Путиным и Си Цзиньпином являются благоприятной возможностью для координирования позиций и анализа реализации российско-китайских соглашений.

Дипломат подчеркнула, что такие встречи «никогда не носили формального характера».

В ночь с понедельника на вторник Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР. В Пекине российский лидер пробудет два дня – 17 и 18 октября.