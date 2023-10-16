Мэра Тулуна задержали по подозрению в мошенничестве

Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?10 комментариев
Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?10 комментариев
Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?3 комментария
Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».12 комментариев
«Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто не писал и никто никогда ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
В то же время, по словам президента, эта политика выгодна тем, кто пропагандирует подобные идеи. «Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», – пояснил он.
Колониальные страны, как отметил глава государства, всегда считали себя «людьми первого сорта». «Ведь они всегда говорили о том, что несут просвещение колониям, что они цивилизованные люди и несут блага цивилизации другим народам, которых считают народами второго сорта», – отметил российский лидер.
«Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США, говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что они исключительные в Соединенных Штатах – значит, что другие все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», – заключил Путин.
Москва заявляла ранее, что продвигаемый Западом «порядок, основанный на правилах», является самопроизвольно присвоенной прерогативой нарушать международное право.
МИД Японии: Токио сделал представление России в связи с ограничением на ввоз рыбы
В Токио заявили, что предоставили международному сообществу, в том числе и России, «разъяснения о безопасности воды, обработанной системой ALPS». Отмечается, что решение Москвы вызвало у японской стороны «крайнее сожаление», Япония «настоятельно» призвала его отменить, передает ТАСС.
Сообщается, что в ответ на запрос Россельхознадзора японская сторона предоставила дополнительные сведения о сбросе в океан воды с «Фукусимы-1».
Напомним, с 16 октября в России вводится временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.
Эксперты называли сброс воды с «Фукусимы-1» самым опасным экспериментом по загрязнению океана.
Экс-президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87-м году жизни
В сообщении канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте говорится, что Ахтисаари ушел из жизни в Хельсинки 16 октября в 6.40 по местному времени (совпадает с московским), передает ТАСС.
В июне 1999-го югославская пресса опубликовала стенограмму переговоров между представителем ЕС Ахтисаари, Виктором Черномырдиным и президентом Югославии. Как сообщалось в публикации, Слободан Милошевич спросил о том, что будет, если Югославия откажется от подписания документа, который позднее получит название «План Мартти Ахтисаари» и ляжет в основу резолюции Совета Безопасности ООН.
«В ответ Ахтисаари отодвинул с центра стола вазу с цветами и красноречиво провел ладонью по полированной поверхности: «Белград будет как этот стол. Мы сразу начнем ковровые бомбардировки Белграда». Минута тишины, и затем он добавил: «Менее чем через неделю будет полмиллиона погибших», – говорилось в публикации.
В 2000 году вышла книга бывшего президента Финляндии «Миссия в Белграде».
В 2008 году, в год провозглашения Косово независимости, Ахтисаари был награжден Нобелевской премией мира с формулировкой «за важные усилия на нескольких континентах в течение нескольких десятилетий по разрешению международных конфликтов».
Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в г. Виипури (Финляндия, в настоящее время – Выборг, Россия) в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны 1939–1940 годов его семья переехала в г. Куопио (в центре Финляндии), а затем в г. Оулу (на северо-западе страны).
В 1959 году окончил педагогическое отделение Оульского университета, работал учителем начальной школы. В 1965-м Мартти Ахтисаари стал сотрудником МИД. В 1973–1976 годах был послом страны в Танзании, в 1975–1976 годах – в Замбии, Сомали и Мозамбике.
В 1977-м перешел на службу в ООН. В 1991-м Ахтисаари возглавил специальную группу ООН, которая разрабатывала меры по преодолению последствий войны в Персидском заливе в августе 1990-го – феврале 1991 года.
В 1993 году вернулся в Хельсинки, в 1994-м – был избран президентом Финляндии. В период его президентства Финляндия вступила в Европейский союз (1995).
С ноября 2005 по февраль 2008 года Ахтисаари занимал пост специального посланника генсека ООН по Косово. Под его руководством был разработан план по предоставлению этому сербскому краю независимости без учета позиции Сербии.
Помимо Нобелевской, отмечен и другими международными премиями, в том числе Гессенской премией мира (награда земли Гессен, ФРГ; 2000) и премией Уильяма Фулбрайта за международное понимание (США; 2000).
Владел четырьмя языками: немецким, английским, французским и шведским.
У него остались жена и сын.
Путин: Потери Украины в попытках контрнаступления в восемь раз превышают российские
«С 4 июня оно (контрнаступление – прим. ВЗГЛЯД) продолжается. Пока результатов нет, есть только огромные потери (со стороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении», – приводятся слова президента на сайте Кремля.
Ранее Путин обращал внимание, что украинское контрнаступление полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта. Он указывал, что российские войска ведут «активную оборону» и улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, в том числе на Купянском, Запорожском и Авдеевском направлениях.
Также глава государства напоминал, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.
В соцсетях ранее опубликовали видео, где житель Караганды призывал к действиям против русских и презрительно высказывался против христианской веры, сообщает «Казинформ».
Назначены соответствующие экспертизы, мужчину поместили в изолятор временного содержания. Подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы.
Газета пишет, что кронпринц «вынудил Блинкена в течение нескольких часов ждать встречи, назначенной на вечер». На переговоры принц пришел только следующим утром, передает ТАСС.
Блинкен приехал в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по Ближнему Востоку.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа по Израилю 7 октября.
16 октября Блинкен вернулся в Израиль, где должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС
В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.
По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.
Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.
Exit poll: Оппозиция в Польше суммарно набирает более 50% на выборах парламента
По данным опроса, правящая партия Польши – право-популистская «Право и справедливость» лидирует на выборах с результатом 36,8%, а ее ближайший преследователь оппозиционная праволиберальная «Гражданская коалиция» набрала 31,6% голосов избирателей, передает РИА «Новости».
Так, несмотря на лидерство PiS, коалиция либеральной партии «Гражданская коалиция» и блоком «Третий путь» дает оппозиции большинство в парламенте.
Известно, что лидер оппозиции Дональд Туск уже поздравил однопартийцев с победой.
Центристский блок «Третий путь» предварительно расположился на третьем месте с 13% голосов избирателей, «Левые» набрали 8,6% голосов, а коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация» получила 6,2% голосов.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как могут измениться отношения Москвы и Варшавы в случае, если антироссийски настроенная партия «Право и справедливость» потеряет возможность сформировать правительство.
Отец футболист заявил, что Александр не подавал прошение о политическом убежище, он подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине, в Донецке, передает Regnum.
По словам Распутько-старшего, что сейчас сын отдыхает, и ждать его в какой-то команде пока не стоит, о причинах побега из «Шахтера» футболист не говорит.
Ранее украинский «Шахтер» порталу «UA – Футбол» заявил, что футболист молодежной команды Александр Распутько не вернулся в расположение клуба после матча против бельгийского «Антверпена», он не явился на посадку в самолет.
Напомним, ранее в украинских СМИ появились две версии побега Распутько в Россию. Одна из них, что Распутько мог отправиться в Россию через Стамбул из-за якобы пророссийских взглядов футболиста, из-за чего у него случались конфликты с одноклубниками. Он родился в городе Горловке в ДНР.
США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».
Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.
По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.
Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.
Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться
«Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.
«Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.
«В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.
«Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.
Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».
По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.
«Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».
Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».
Политолог Ципис: Задача Израиля – уничтожить политическое крыло ХАМАС
«Важно помнить, что ХАМАС имеет два крыла. Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.
«Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать «спящие ячейки». Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным», – считает собеседник.
«Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции», – отмечает эксперт.
«Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива», – уточняет Ципис.
«ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России). Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу «Исламское государство» безвозвратно утратило», – подчеркивает собеседник.
«Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта, Израилю будет помогать Евросоюз», – говорит собеседник.
«ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок», – резюмирует Ципис.
Ранее Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Об этом он сообщил в интервью для телеканала CBS. В то же время он уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента США, должно быть принято обеими странами.
Однако Байден уточнил, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, по его словам, «в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды» радикализированных организаций. Он подчеркнул, что создание двух государств поможет создать «независимую нацию» для «пяти миллионов» жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.
При этом глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.
Аббас также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что военные страны уничтожат движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом он подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна «распадется» в результате нападения.
Кроме того, министр обороны еврейского государства Йоав Галант анонсировал «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия Израиля изменят ситуацию навсегда. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.
Глава МИД Лавров рассказал, как Зеленский «всех достал»
Так, в ходе беседы с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем российского лидера Дмитрием Песковым министр со смехом отметил, что «Зеленский, конечно, всех достал», передает РИА «Новости».
Лавров процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, требующую не допустить въезда Зеленского в страну.
Ранее политик обратилась к президенту Румынии, заверив, что «будет плохо, если она поймает его (Зеленского) в парламенте». «Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого и бессовестного предателя, в том числе и своей страны», – подчеркнула Шошоакэ.
Румынский парламент отменил заседание с выступлением украинского президента. До этого Шошоакэ призвала приехавшего в Бухарест Зеленского «вернуть территории» Румынии.
Байден в интервью телеканалу CBS объяснил желание переизбраться на пост президента США и заявил, что сейчас в мире наступил «переломный момент», и американцы, по его мнению, обладают «огромными возможностями сделать мир лучше», передает ТАСС.
Так, он призвал представить, что США смогли бы добиться успеха на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами региона. Действующий американский лидер считает это возможным.
«Представьте, что будет, если мы на самом деле объедим всю Европу», – сказал американский лидер, добавив, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».
Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», заявлял, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести.
«Геннадий Игоревич умер сегодня, место и дата прощания пока не определены, общаемся с родственниками», – передает его слова ТАСС.
Гладков является автором музыки ко множеству художественных фильмов и мультфильмов, в частности славу ему принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты».
Написал музыку к мультфильмам «Голубой щенок», «Малыш и Карлсон», «Последний лепесток», циклу «38 попугаев» и многим другим.
Также является автором музыки к фильмам «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо». Всего Гладков написал музыку к более чем 100 кинокартинам.
Актер Василий Ливанов сказал «Газете.Ru», что Гладков был его самым близким другом. «Как скончался? Как скончался? Когда? Боже мой, Боже мой, Боже мой. Я в шоке просто. Боже! Это мой самый близкий друг, Боже мой. Я не могу даже говорить ничего», – приводит издание его слова.