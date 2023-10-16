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    Евросоюз начал войну с Илоном Маском
    Путин оценил возможность ядерной войны
    На Украине признали невозможность выхода к Азовскому морю
    Гимн России впервые с февраля 2022 официально прозвучал в стране НАТО
    Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе
    Иран пригрозил Израилю из-за ударов по Газе
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам
    В Белом доме не исключили применения ВС США в секторе Газа
    ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Очакове
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    32 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    16 октября 2023, 03:49

    Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен

    Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия

    Tекст: Александра Юдина

    ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.

    Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».

    По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

    Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.

    15 октября 2023, 11:59
    Путин оценил возможность ядерной войны

    Путин: Никто в здравом уме не должен допускать возможность ядерной войны

    Путин оценил возможность ядерной войны
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Так по просьбе ведущего Павла Зарубина он прокомментировал рекомендацию комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем, в том числе учитывая вариант ядерного противостояния.

    «Если говорить про войну между великими ядерными державами – это другая история совсем, – отметил Путин, сравнивая такое противостояние со специальной военной операцией и конфликтом на Ближнем Востоке. – Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться».

    По словам Путина, Россия в отношениях с Западом, следуя известному древнему принципу, «готовится к войне», но желает мира.

    «Я не думаю, что это какие-то здоровые мысли приходят в голову здоровым людям, потому что говорить о том, что США готовятся к войне с Россией, ну… Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира – готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», – передает ТАСС слова Путина.

    Глава российского государства обратил внимание, что горячий конфликт Запада с Россией, если таковой произойдет, не ограничится рамками специальной военной операции, «это будет совсем другая война». «Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» – обратил внимание президент России.

    Коментарии (22)
    15 октября 2023, 15:46
    Иран посоветовал Израилю прекратить удары по сектору Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа, соответствующее послание передано Израилю через его союзников, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян.

    Если израильские «преступления в секторе Газа» не прекратятся, то «завтра будет поздно», такое послание Тегеран передал Иерусалиму, сказал Абдоллахиян в интервью Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (22)
    15 октября 2023, 17:01
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    Израиль заявил о проведении «смертоносной войны» в секторе Газа
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» в рамках операции против организации ХАМАС, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

    Галант подчеркнул, что «это будет мощная, смертоносная и точная война. По его словам, эта война изменит ситуацию навсегда, передает ТАСС со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия уничтожит все тоннели ХАМАС в секторе Газа и всех боевиков движения.

    Напомним, в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить палестинское движение ХАМАС.

    Коментарии (29)
    15 октября 2023, 18:26
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    Байден заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль одновременно
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны поддерживать одновременно киевский режим и Израиль, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.

    США являются самой могущественной страной «за всю историю человечества», они могут позаботиться и об Украине, и об Израиле, сказал Байден CBS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что параллельно Вашингтон может поддерживать собственную обороноспособность на международных рубежах.

    По мнению американского лидера, у США есть обязательства сделать это.

    Ранее администрация США решила запросить «существенно больше» 2 млрд долларов на помощь Украине и Израилю у Конгресса.

    Коментарии (37)
    15 октября 2023, 10:50
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

    ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

    Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

    Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

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    15 октября 2023, 15:28
    Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные уничтожат палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

    «ХАМАС думало, что мы распадемся. Мы уничтожим ХАМАС», – заявил Нетаньяху в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Израиля.

    Ранее израильские СМИ сообщали, что армия страны развернута по всей стране и готова к крупной наземной операции.

    До этого Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 05:47
    Херш: Израиль планирует атаку Газы авиабомбами JDAM

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль планирует атаку Газы авиационными бомбами JDAM, заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    По его словам, если такая атака будет одобрена, она проведется в воскресенье или понедельник, «с учетом эффективности принудительного изгнания из города Газы и юга, с немедленным последующим наземным вторжением», передает РИА «Новости».

    Херш предупредил, что атака такими авиабомбами полностью уничтожит Газу.

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

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    15 октября 2023, 23:40
    Чубайс развез гуманитарную помощь пострадавшим от атак израильтянам

    Экс-глава Роснано Чубайс занялся развозом гуманитарной помощи пострадавшим от атак ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян, сообщил экс-главред радиостанции Алексей Венедиктов* (признан в России иноагентом).

    В своем Telegram-канале он опубликовал фотографии, на которых видно, как находящийся рядом с автомобилем Чубайс перебирает коробки с вещами.

    По словам Венедиктова, экс-главе Роснано помогает его супруга.

    Ранее стало известно, что экс-глава Роснано вернулся в Израиль после краткосрочного рабочего визита в Дубай.

    Коментарии (9)
    15 октября 2023, 08:56
    МИД опроверг нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР

    МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

    По его словам, Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН, передает РИА «Новости».

    Бурмистров добавил, что при этом Москва категорически против введения новых ограничительных мер. Дипломат отметил, что задача резолюций заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР.

    Однако, подчеркнул Бурмистров, «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.

    Коментарии (4)
    15 октября 2023, 11:22
    ХАМАС назвало условие освобождения пленных

    FT: ХАМАС готово освободить пленных, если Израиль остановит бомбардировки Газы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Катар и США пытаются завершить подготовку соглашения по освобождению мирных жителей, захваченных бойцами ХАМАС, движение согласно освободить пленных при условии остановки Израилем бомбардировок Газы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

    Как передает Financial Times, соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа.

    Как заявил изданию неназванный источник, осведомленный о ходе переговоров, вчера прошли конструктивные встречи, и, похоже, ХАМАС готов освободить мирных пленных, но заявляет, что не может это сделать, пока продолжаются бомбардировки, передает РИА «Новости». Источник добавил, что им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбардировки Газы на короткое время, чтобы безопасно освободить пленных.

    Ранее в Израиле отказались давать свет и воду Газе до освобождения заложников.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 17:20
    В Белом доме не исключили применения ВС США в секторе Газа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские военные могут зайти в сектор Газа для освобождения граждан США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби, отвечая на вопрос в интервью Fox News о том, исключено ли задействование американских войск в секторе Газа, сказал, что не станет исключать ничего, когда речь идет об освобождении американцев, передает ТАСС.

    Он добавил, что американская администрация пока не имеет планов или намерений отправлять ВС США для участия в конфликте Палестины и Израиля.

    Ранее глава минобороны Израиля заявил, что израильские военные планируют провести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну» против ХАМАС. До этого в воскресенье премьер страны Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить это палестинское движение.

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    15 октября 2023, 23:48
    Армия Израиля заявила о поражении 250 военных целей в Газе

    Армия Израиля поразила 250 военных целей в Газе и ликвидировала одного из командиров ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    За последние сутки армия обороны Израиля поразила 250 военных целей в секторе Газа и ликвидировала командира южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаза Эида, сообщили в ЦАХАЛ.

    Из сообщения армии Израиля следует, что ЦАХАЛ поразил около 250 военных целей, в основном на севере сектора Газа, также был убит командир южного округа национальной безопасности ХАМАС Муатаз Эид, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что на протяжении суток армия Израиля наносила удары по пунктам наблюдения, штабам и зонам запуска ракет, принадлежащим ХАМАС.

    Тем временем газета Times of israel сообщила, что по Израилю было выпущено большое количество ракет из сектора Газа. Также в данный момент слышны взрывы от работы системы ПРО «Железный купол».

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что начала наносить удары по объектам движения «Хезболлах» в Ливане.

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    15 октября 2023, 08:18
    Воздушная тревога прозвучала у Голанских высот

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в мошаве (сельский населенный пункт) Сде-Элиэзер на севере Израиля у Голанских высот, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По сообщению ЦАХАЛ, на территории Сде-Элиэзер прозвучали сирены в связи с задействованием средства перехвата в направлении «подозрительной цели», передает РИА «Новости».

    Ранее движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.

    Коментарии (0)
    15 октября 2023, 17:59
    В США допустили возможность вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт

    Tекст: Валентина Григоренко

    Администрация США не исключает возможность вмешательства Ирана в палестино-израильский конфликт, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Как указал Салливан CBS, у США нет каких-либо новых разведывательных данных о наличии опасности для Израиля со стороны Ирана. По его словам, и вчера, и сегодня угроза реальная, и присутствует риск эскалации данного конфликта, открытия второго фронта на севере, и вмешательства Ирана в конфликт, передает ТАСС.

    Салливан выразил обеспокоенность по поводу подконтрольных сил, поскольку есть ливанская «Хезболлах», подконтрольная Ирану. Он отметил, что в последние несколько дней все наблюдали за стычками на северной границе, которые подчеркивают наличие риска эскалации. По его мнению, США не исключает риск вмешательства Ирана, поэтому нужно быть готовыми к любому возможному развитию событий.

    По словам Салливана, именно этим объясняется переброска авианосных групп в Средиземное море. Он добавил, что Вашингтон стремится «дать ясный сигнал с целью сдерживания, чтобы ясно дать понять, что в войне не должно быть эскалации».

    Ранее глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что израильской стороне необходимо перестать бить по сектору Газа.

    В воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (4)
    15 октября 2023, 11:37
    Германия пообещала депортировать сторонников ХАМАС

    МВД: ФРГ будет использовать все законные средства для депортации сторонников ХАМАС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия намерена использовать все законные средства для выдворения из страны сторонников палестинского движения ХАМАС, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

    По ее словам, ФРГ будет использовать все законные средства, чтобы выдворить сторонников ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Кроме того, министр заявила, что правоохранительные органы Германии делают все возможное для обеспечения безопасности евреев в стране.

    Ранее в еврейской общине Мюнхена «Israelitische Kultusgemeinde» (IKG) сообщили, что евреям необходимо вести себя незаметно, не носить иудейские символы и избегать пропалестинских демонстраций.

    Коментарии (4)
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