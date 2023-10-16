Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».5 комментариев
Байден заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен
Президент США Байден: ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия
ХАМАС должен быть полностью уничтожен, но не Палестинская автономия, выразил мнение на канале CBS американский президент Джо Байден.
Глава США подтвердил, что нужен путь для существования Палестинского государства, причем он должен основываться на решении двух государств, передает РИА «Новости».
По его словам, «это поможет создать независимую нацию рядом с Израилем для пяти миллионов палестинцев, которые живут в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».
Ранее Байден заявил, что не считает необходимым отправлять американских военных в зону конфликта на Ближнем Востоке.