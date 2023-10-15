Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа
Израиль возобновил водоснабжение на юге сектора Газа, сообщили СМИ.
Об этом передает ТАСС со ссылкой на Sky News – Arabia.
Кроме того, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан CNN подтвердил, что администрация США «за последний час» получила информацию от Израиля о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, и отметил, что этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней, пишет РИА «Новости».
Салливан уточнил, что США будут координировать усилия со своими израильскими партнерами, с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к «предметам базовой необходимости», а также их защиту от израильских бомбардировок.
Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.
Президент России Владимир Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб мирным жителям.