Израиль возобновил подачу воды на юге сектора Газа

Tекст: Валентина Григоренко

Об этом передает ТАСС со ссылкой на Sky News – Arabia.

Кроме того, советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан CNN подтвердил, что администрация США «за последний час» получила информацию от Израиля о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, и отметил, что этот вопрос находился в центре дискуссий на протяжении последних нескольких дней, пишет РИА «Новости».

Салливан уточнил, что США будут координировать усилия со своими израильскими партнерами, с Египтом, Иорданией и ООН, чтобы гарантировать доступ мирных палестинцев к «предметам базовой необходимости», а также их защиту от израильских бомбардировок.

Напомним, Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Газета ВЗГЛЯД писала, для чего Израилю нужна блокада региона.

Президент России Владимир Путин призвал все стороны конфликта в Израиле минимизировать ущерб мирным жителям.