МО: Подразделения «Западной» группировки отразили шесть атак ВСУ под Купянском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 68-й егерской, 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новоегоровке, Синьковке и Макеевке.

Кроме того, армейской авиацией нанесено поражение живой силе и технике 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка, в районе населенного пункта Ольшана пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери ВСУ на данном направлении составили более 50-ти военнослужащих, танк, две бронемашины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназа «Азов» и 63-й мехбригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва.

Также в районах населенных пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

Суточные потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в р Орехово-Василевке, Дубово-Василевке и Клещеевки.

В районах населенных пунктов Дылеевка, Желанное и Тоненькое уничтожены склады боеприпасов 28-й, 31-й механизированных бригад и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Общие потери противника на данном направлении составили до 410-ти военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия Д-30 и Д-20.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Старомайорское.

В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Водяное, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад, 127-й и 128-й бригад территориальной обороны ВСУ.

Потери противника составили до 155-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля.

Ранее российские войска нанесли поражение ВСУ под Угледаром и Никольским.