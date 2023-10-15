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    Сергей Миркин Сергей Миркин Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского

    Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии

    Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.

    24 комментария
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    30 комментариев
    15 октября 2023, 11:58

    США решили эвакуировать граждан из Израиля на Кипр

    США организовали для граждан эвакуационный рейс из Израиля на Кипр 16 октября

    Tекст: Валентина Григоренко

    Посольство США в Израиле предложило американским гражданам воспользоваться морским эвакуационным рейсом из израильского города Хайфа на Кипр.

    Как указали в посольстве, правительство США поможет своим гражданам и их близким родственникам с действующим проездным документом покинуть Хайфу и по морю отправиться на Кипр 16 октября 2023 года, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что посадка начнется в 08:00, а пассажиры должны прибыть на вокзал порта Хайфы не позднее 09:00 местного времени, посадка будет осуществляться в порядке живой очереди, количество мест ограничено, пишет ТАСС.

    Отмечается, что желающим покинуть Израиль разрешается взять с собой не больше одного места багажа массой до 22 килограммов и запрещается брать животных. Впоследствии они должны будут возместить правительству США расходы по эвакуации.

    В среду в МИД Канады заявили об организации эвакуационных авиарейсов из Израиля с помощью самолетов канадских вооруженных сил.

    14 октября 2023, 17:17
    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время

    MWM: Запад вынудит Зеленского пойти на переговоры с Москвой из-за необходимости помогать Израилю

    MWM: Запад вынудит Зеленского сесть за стол переговоров в ближайшее время
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    «Переключение» на Израиль предоставило бы западным странам возможность сохранить лицо, сократить инвестиции в конфликт и заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, пишет Military Watch Magazine.

    Автор публикации обратил внимание, что украинские флаги, демонстрируемые на всем Западе в знак солидарности, начали заменяться израильскими. Также отмечается, что нападение ХАМАС и снижение уровня поддержки Украины серьезно подорвет способность Киева вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что Израилю для заявленной им военной кампании потребуется помощь США, а переключение на Ближний Восток поможет Западу «сохранить лицо», и принудить Киев пойти на переговоры с Москвой.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать Одессу и Харьков России, а остальная часть Украины станет нейтральной.

    До этого The Statesman сообщил, что Киев находится на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

    Коментарии (27)
    14 октября 2023, 20:14
    Израиль подготовился к наступлению «с воздуха, моря и земли»

    Израиль анонсировал наступление «с воздуха, моря и земли» в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернуты по всей стране и готовы повысить уровень готовности войск к следующим этапам войны с упором на значительную наземную операцию, пишет Haaretz.

    ЦАХАЛ готовится к наступлению, которое включает, среди прочего, комплексное и скоординированное нападение «с воздуха, моря и земли», армия развернута по всей стране, передает ТАСС.

    О подготовке к следующему этапу операции в секторе Газа сообщил в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. До этого он говорил, что действия страны в ответ на атаки палестинского движения ХАМАС только начинаются.

    Ранее Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (18)
    14 октября 2023, 21:33
    Движение ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива

    Боевое крыло палестинского движения ХАМАС заявило об ответном ударе по Тель-Авиву

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонники «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляли ракетами Тель-Авив в ответ на совершенные Израилем удары по сектору Газа, сообщилодвижение ХАМАС.

    В тексте заявления группировки  указывается, что Тель-Авив был атакован «в ответ на преступления, совершаемые оккупационными [израильскими] силами в отношении гражданского населения [Газы]», передает ТАСС.

    Между тем, в Тель-Авиве и в центральной части Израиля в третий раз за день прозвучали сигналы тревоги. Воздушная тревога продолжает звучать в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа, а также в Ашкелоне.

    Напомним, что Израиль начал наносить масштабные удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    14 октября 2023, 18:58
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля начала массированные бомбардировки по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

    В заявлении Армии обороны Израиля отмечается, что ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по «террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа», передает ТАСС.

    Ранее Израиль дал дополнительно шесть часов жителям Газы для переезда на юг.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 14:21
    Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

    Посольство России: Количество погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек

    Число погибших в Израиле после атаки ХАМАС россиян выросло до 16 человек
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Количество погибших после атаки на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС россиян увеличилось до 16, как минимум восемь человек числятся пропавшими без вести, сообщила пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова.

    По данным израильских компетентных органов, погибших россиян, а также граждан, имевших гражданство Израиля, увеличилось до 16 человек, передает ТАСС.

    Известно, что в данный момент консульский отдел посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимается проверкой и подтверждением сведений.

    Кроме того, как минимум один россиянин находится в заложниках в секторе Газа.

    Ранее посольство России заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах.

    Коментарии (17)
    14 октября 2023, 16:30
    В НАТО удивились обходу ХАМАС систем наблюдения Израиля

    Foreign Policy: Обход боевиками ХАМАС систем наблюдения Израиля удивил НАТО

    В НАТО удивились обходу ХАМАС систем наблюдения Израиля
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Североатлантическом альянсе удивились тому, что группировка ХАМАС смогла незаметно начать операцию в Израиле в обход его системы наблюдения, пишет Foreign Policy.

    То, что ХАМАС смог обойти систему наблюдения, поразило главу Военного комитета НАТО Роба Бауэра, сообщило издание Foreign Policy, передает РИА «Новости».

    «Предупреждения не было. Что это значит, если вы доверяете автоматизации... автономным системам или искусственному интеллекту... и все равно все были удивлены?», – приводит издание слова Бауэра.

    Как пишет журнал, атака ХАМАС показала, что высокотехнологичные армии можно застать врасплох с использованием базовых технологий, поэтому в альянсе обеспокоились чрезмерным использованием искусственного интеллекта.

    Ранее на Западе описали тяжелые последствия конфликта в Израиле.

    Коментарии (8)
    14 октября 2023, 16:28
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана, сообщила Армия обороны Израиля.

    В сообщении ЦАХАЛ уточняется, что израильские солдаты наносят удары по источнику пусков снарядов, передает РИА «Новости».

    Ранее армия обороны Израиля предотвратила попытку проникновения на территорию еврейского государства «террористической ячейки» из Ливана.

    В ночь на субботу ЦАХАЛ нанес несколько ударов по объекту движения «Хезболлах» на юге Ливана после проникновения в Израиль неопознанного объекта.

    Коментарии (7)
    14 октября 2023, 13:48
    Глава JPMorgan предупредил о самом опасном за десятилетия времени

    Глава JPMorgan Даймон предупредил о самом опасном за десятилетия времени

    Tекст: Александра Юдина

    Один из крупнейших банков мира JPMorgan проводит по сотне стресс-тестов в неделю в связи с рисками, связанными с конфликтами на Украине и Израиля с ХАМАС, заявил гендиректор банка Джейми Даймон.

    По его словам, в данный момент происходит, вероятно, самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия, мир надеется на лучшее, но готовит компанию к широкому спектру развития событий, передает РБК.

    Даймон отметил, что руководители американских банков «карабкаются по стене беспокойства», в частности, банк JPMorgan проводит по сто стресс-тестов в неделю.

    Аналитики банка при этом указали, что риски рецессии в США менее вероятны, чем мягкая посадка – замедление экономики без серьезного экономического спада и высокого уровня безработицы.

    Как добавил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater, миллиардер, которого СМИ называют «Стивом Джобсом от инвестирования», Рэй Далио, война Израиля и ХАМАС грозит привести к появлению новых конфликтов, а также еще одним шагом к «гораздо более ужасной горячей мировой войне».

    Коментарии (4)
    15 октября 2023, 10:50
    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану

    ЦАХАЛ заявил об обстреле Ливана в ответ на удар по северу Израиля

    ЦАХАЛ заявил о нанесении ответных ударов по Ливану
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военные Израиля наносят удары по территории Ливана в ответ на обстрел израильского населенного пункта Штула, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Как указали в пресс-службе, после поступившей информации об обстреле населенного пункта Штула, Израиль на данный момент наносит удары по источнику огня в Ливане, передает РИА «Новости».

    Ранее Jerusalem Post со ссылкой на армию Израиля сообщила, что после прилета противотанковой ракеты по населенному пункту Штула у границы Израиля с Ливаном были ранены пять израильтян.

    Ранее ЦАХАЛ сообщил, что группа вооруженных людей пыталась проникнуть в Израиль из Ливана, израильский беспилотник нанес по ним удар.

    Накануне израильские военные нанесли удары в ответ на обстрелы со стороны Ливана.

    Коментарии (5)
    14 октября 2023, 12:59
    В ХАМАС заявили о ракетном ударе в сторону Тель-Авива

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что нанесло ракетный удар в сторону Тель-Авива

    В ХАМАС заявили о ракетном ударе в сторону Тель-Авива
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву, следует из заявления боевого крыла ХАМАС, группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    В заявлении указано, что ракетная атака проведена по Тель-Авиву в ответ на распоряжения о перемещении палестинцев из северной части Газы и нападения на мирных жителей сектора, передает ТАСС.

    Ранее в субботу армия Израиля дала шесть часов жителям Газы для перемещения на юг «для их безопасности».

    Коментарии (119)
    15 октября 2023, 01:18
    Иран пригрозил последствиями, если Израиль «не прекратит геноцид»

    Tекст: Ольга Иванова

    Миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля», об этом она сообщила в своем аккаунте в социальной сети X.

    В комментарии говорится, что ответственность за эти последствия ляжет на ООН, Совет Безопасности и государствах, которые заводят Совет в тупик, передает РИА «Новости».

    Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли из сектора Газа на территорию Израиля.

    Как сообщала ранее газета The Times of Israel, израильские спецслужбы получили сведения о подготовке ХАМАС к военным действиям в секторе Газа, но ошибочно приняли ее за учения и не стали поднимать тревогу.

    Коментарии (2)
    14 октября 2023, 17:26
    Бойцы «Хезболлах» заявили об атаке позиций армии Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанская шиитская группировка «Хезболлах» сообщила об атаке четырех позиций израильской армии.

    Бойцы группировки атаковали управляемыми ракетами радиолокационные станции и командные пункты на высотах Рувейсат-эль-Алям, Эс-Самака, Зыбдин и Рамта, говорится в заявлении, переданном телеканалом Al Manar, передает ТАСС. Утверждается, что Израиль «понес потери в живой силе и технике».

    Ранее в Израиле посоветовали «Хезболле» не вмешиваться в конфликт.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 19:27
    Появились кадры «обстрела колонны» уезжающих на юг жителей сектора Газа

    Опубликованы кадры предположительно обстрела колонны уезжающих на юг жителей сектора Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети опубликованы кадры, предположительно, обстрела армией обороны Израиля колонны жителей сектора Газа, которые перемещаются на юг анклава.

    В соцсетях пишут, что на кадрах – удары Израиля по уезжающим в эвакуацию жителей сектора Газа, которых ранее они просили переместиться на юг анклава, передает RT.

    Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.

    Между тем, Израиль начал наносить масштабные удары по ХАМАС в секторе Газа.

    Коментарии (3)
    15 октября 2023, 02:13
    Россия попросила провести голосование по резолюции по Газе в понедельник

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия запросила проведение голосования по своему проекту резолюции об урегулировании в зоне палестино-израильского конфликта в понедельник, написал в своем аккаунте в соцсети X первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Россия ожидает, что Бразилия, председательствующая в Совете, вскоре подтвердит проведение, уточнил Полянский, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, ответственность за обострение палестино-израильского конфликта в большей степени лежит на США, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Коментарии (0)
    14 октября 2023, 21:24
    Многотысячная акция в поддержку Палестины началась в Лондоне

    Tекст: Вера Басилая

    В Лондоне собрались несколько тысяч людей на акцию в поддержку Палестины, несмотря на угрозы властей, сообщил Sky News.

    Протестующие маршем прошли по центру британской столицы мимо Даунинг-стрит, где находится канцелярия премьер-министра Риши Сунака., размахивая баннерами и флагами Палестины, скандируя лозунги в поддержку ее независимости. Протестующие также выкрикивали неодобрительные высказывания в адрес премьер-министра Великобритании, передает РИА «Новости».

    Для обеспечения безопасности лондонская полиция задействовала тысячи правоохранителей.

    Между тем, пропалестинские акции прошли также в других городах Великобритании, в том числе в Манчестере и Эдинбурге.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада.

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