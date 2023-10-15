США решили эвакуировать граждан из Израиля на Кипр

США организовали для граждан эвакуационный рейс из Израиля на Кипр 16 октября

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в посольстве, правительство США поможет своим гражданам и их близким родственникам с действующим проездным документом покинуть Хайфу и по морю отправиться на Кипр 16 октября 2023 года, передает РИА «Новости».

В посольстве добавили, что посадка начнется в 08:00, а пассажиры должны прибыть на вокзал порта Хайфы не позднее 09:00 местного времени, посадка будет осуществляться в порядке живой очереди, количество мест ограничено, пишет ТАСС.

Отмечается, что желающим покинуть Израиль разрешается взять с собой не больше одного места багажа массой до 22 килограммов и запрещается брать животных. Впоследствии они должны будут возместить правительству США расходы по эвакуации.

В среду в МИД Канады заявили об организации эвакуационных авиарейсов из Израиля с помощью самолетов канадских вооруженных сил.