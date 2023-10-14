Киев забил тревогу из-за наступления ВС России по всей линии фронта

Британский журнал Spectator: ВС России начали наступление по всей линии фронта

Tекст: Александра Юдина

В ее статье указано, что «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта, передает РИА «Новости».

Моренец подчеркнула, что сейчас происходит около сотни боевых столкновений, а одно из самых решающих разворачивается в Авдеевке.

По ее словам, ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов».

Кроме того, Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

Ранее Wall Street Journal сообщила, что украинской армии не хватает танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий, поэтому штурмы заканчиваются серьезными потерями.

