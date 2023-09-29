«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.15 комментариев
ВКС России нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб
Минобороны: ВКС России нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб
Воздушно-космические силы (ВКС) России 27 сентября нанесли удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
Офицер сообщил, что 27 сентября ВКС России нанесли удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб, уничтожив производственные цеха и места хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирное население, а также подземные укрытия террористов, передает ТАСС.
Кроме того, по имеющимся у контр-адмирала данным, в районе Эт-Танф за минувшие сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами истребителей Rafale, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции.
По информации контр-адмирала, всего за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, в начале сентября в Кремле заявляли, что Россия продолжает оказывать Сирии помощь в наведении порядка и борьбе с террористами.