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Дуров объяснил, почему не стоит закрывать Telegram-канал ХАМАС
Дуров: Закрытие Telegram-канала ХАМАС может усугубить ситуацию
Telegram не станет удалять канал палестинского радикального движения ХАМАС, поскольку это может усугубить ситуацию с информированием о происходящем в зоне палестино-израильского конфликта, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Дуров в своем Telegram-канале написал, что модераторы и инструменты искусственного интеллекта каждый день удаляют «миллионы явно вредоносного контента» с платформы, но в случаях, связанных с войной, решение подобных проблем не всегда очевидно, передает ТАСС.
Предприниматель напомнил, что в начале недели движение ХАМАС через данный мессенджер предупредило жителей Ашкелона – ближайшего к сектору Газа крупного израильского города – о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. «Поможет ли закрытие их канала спасти жизни людей или же поставит их под угрозу?» – спросил Дуров.
Он уточнил, что, в отличие от других приложений, которые алгоритмически продвигают контент ничего не подозревающим людям, в Telegram пользователи получают только тот контент, на который они специально подписались, поэтому вероятность того, что Telegram-каналы могут быть использованы для значительного усиления пропаганды, очень мала.
Они, по его словам, служат источником информации из первых рук для исследователей и журналистов. Дуров заключил, что мессенджер мог легко удалить канала ХАМАС, но есть риск усугубить и без того тяжелую ситуацию.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин в Тель-Авиве заявил, что ради достижения мира на Ближнем Востоке все должны осудить и изолировать ХАМАС.