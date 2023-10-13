Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.3 комментария
Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
Молдавия, несмотря на заявления об отказе от российского газа, продолжает получать голубое топливо из России по ценам, которые предложила сама, сообщил президент России Владимир Путин.
«Недавно мы услышали, что Молдавия отказалась от российского газа, ну, как пример просто. Так, оказывается, не отказалась, благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то. Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому Газпрому. Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали, там в одно полугодие одна цена, в другое – другая. Неважно. Важно то, что мы сделали так, как они просили», – сказал Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию, передает РИА «Новости».
В начале октября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у российского Газпрома. Путин удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.