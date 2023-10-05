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Путин удивился, узнав об отказе Молдавии покупать российский газ
Президент России заявил, что удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.
Он добавил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались, передает РИА «Новости».
«Честно говоря, я немного удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, – это молдавские условия», – сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Также он напомнил, что при этом надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами.
«Несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера или сегодня: «Слушай, а что они делают, что там творят, им не нужен газ?» Он говорит: «Да нет, как поставляли, так все и поставляем, ничего вообще не изменилось». Что это за люди, болтают языком там, непонятно зачем это делают, по-моему только наносят ущерб экономике Молдовы», – подчеркнул Путин.
Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что Кишинев больше не будет покупать газ у России.