Путин удивился, узнав об отказе Молдавии покупать российский газ

Tекст: Кристина Цыцура

Он добавил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались, передает РИА «Новости».

«Честно говоря, я немного удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, – это молдавские условия», – сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Также он напомнил, что при этом надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами.

«Несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера или сегодня: «Слушай, а что они делают, что там творят, им не нужен газ?» Он говорит: «Да нет, как поставляли, так все и поставляем, ничего вообще не изменилось». Что это за люди, болтают языком там, непонятно зачем это делают, по-моему только наносят ущерб экономике Молдовы», – подчеркнул Путин.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что Кишинев больше не будет покупать газ у России.