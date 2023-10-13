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Израильский эксперт оценил позицию Москвы по ближневосточному конфликту
Яков Кедми: России стоит признать ХАМАС террористической организацией
Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной, сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Израиль наносит удары по Сирии, чтобы не дать самолетам из Ирана доставить оружие «Хезболле». В условиях, когда эта организация представляет нам угрозу, мы не можем допустить, чтобы она вооружалась современным оружием», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Израиль ничего не имеет против Сирии и не атакует ее армию. Но если через территорию арабской республики будут продолжаться поставки оружия для «Хезболлы», то силы ЦАХАЛ будут вынуждены пресекать их. Усиление шиитской организации представляет серьезную угрозу безопасности Тель-Авива», – отмечает собеседник.
«И мы тем более не предпринимаем каких-либо действий против Москвы. Израиль воспринимает Россию как важный элемент безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Наша страна поддерживает связи с Кремлем и прилагает все усилия, чтобы российский контингент в арабской республике оставался в безопасности», – пояснил он.
«Что касается позиции Москвы по отношению к конфликту Израиля и ХАМАС, то ее действительно можно назвать сбалансированной. Но, с моей личной точки зрения, вряд ли правильной. Россия может поддерживать законные власти Палестины, но группировку, которая захватила власть в секторе Газа и теперь убивает мирных жителей, стоило бы признать террористической. Это было бы справедливо», – резюмировал Кедми.
Ранее в МИД России предупредили Израиль о последствиях ударов по аэропортам Сирии. В ведомстве отметили, что такие действия представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права, поскольку целями атаки оказались гражданские объекты.
В дипведомстве также подчеркнули, что подобные акции Израиля в условиях палестино-израильского обострения могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, чего ни в коем случае нельзя допустить.
В свою очередь министерство иностранных дел Сирии обвинило Израиль в стремлении добиться обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС. «Это агрессивное нападение укладывается в контекст непрекращающихся попыток оккупационных властей, направленных на распространение кризисных явлений, обострение ситуации в регионе и отвлечение внимания от военных преступлений и преступлений против человечности, а также массовых убийств, совершаемых ими против невинных палестинцев в секторе Газа», – отмечают в сирийском дипведомстве.
Напомним, ранее Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате воздушные гавани городов получили повреждения взлетно-посадочных полос.
Позже, в пятницу, президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. По его словам, Израиль подвергся жестокой атаке и вправе защищать себя, однако урегулирование возможно только путем создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.