Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Российские дерматологи увидели у Моны Лизы признаки облысения
Новосибирские дерматологи на мультимедийной выставке «Из века в век», посвященной столетию областного кожвендиспансера, диагностировали у Моны Лизы алопецию (патологическое выпадение волос), сообщил облминздрав.
Первая в России мультимедийная выставка, посвященная дерматовенерологии, открылась в Новосибирске. Посетителей знакомят с историей развития службы дерметовенерологии в регионе и оборудованием, бывшим в ходу сто лет назад.
Согласносообщению минздрава, часть экспозиции – это портреты работы известных художников, где можно увидеть подтверждение тому, чточеловечество сталкивается с кожными болезнями на протяжении всей истории, в частности, на известнейшем полотне Леонардо да Винчи можно заметить, что у Джоконды есть признаки алопеции, передает РИА «Новости».
Ранее нейрофизиолог, профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани заявил, что итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, вероятно, страдал не только от косоглазия, но и от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).