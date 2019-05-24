Леонардо да Винчи поставили диагноз

Нейрофизиолог, профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани заявил, что итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, вероятно, страдал не только от косоглазия, но и от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Выводы профессора опубликованы в журнале Brain, передает РИА «Новости».

Катани отмечает, что в настоящий момент поставить абсолютно точный диагноз человеку, который умер 500 лет назад, нельзя, однако он уверен в том, что «СДВГ – наиболее убедительное и научно правдоподобное объяснение тому, почему Леонардо редко удавалось доводить работу до конца».

«Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность», – добавил он.

В последние годы ученые начинают раскрывать самые неожиданные тайны истории, изучая то, как различные знаменитые исторические фигуры изображались их современниками в виде скульптур, картин и других памятников искусства, или описывались в хрониках.

Например, статуя апостола Петра рассказала медикам, что католический жест благословения двумя пальцами возник из-за того, что первосвященник страдал от повреждения локтевого нерва; портрет Микеланджело открыл тайну того, как художнику удавалось творить, несмотря на прогрессирующий артроз кистей рук; Кристина, девушка-символ Америки с картины Эндрю Уайета, оказалась жертвой редчайшей болезни – синдрома Шарко – Мари – Тута.

Катани отметил, что одной из самых больших загадок по-прежнему остается фигура Леонардо да Винчи, одного из самых известных живописцев, изобретателей и философов Возрождения. Ни искусствоведы, ни историки до сих пор не могут точно сказать, как выглядел великий флорентиец, оставил ли он потомков и знали ли о его открытиях современники.

С другой стороны, описания его внешности, а также особенностей поведения, сохранились в воспоминаниях учеников и современников. Так, они часто говорили, что великий итальянский «универсальный человек» был левшой, обладал обширными интересами, был интересным рассказчиком и собеседником.

Британский профессор обратил внимание на то, что люди, знавшие Леонардо да Винчи с детства, отмечали, что он обладал очень неусидчивым характером и быстро переключался на новые дела или проекты, забрасывая старые идеи в полусыром виде. При этом он плохо читал и был, скорее всего, дислексиком.

Вдобавок он обладал крайне низким самомнением и считал, что ничего не добился в жизни.

Последняя особенность, по словам Катани, натолкнула его на мысль, что флорентийский изобретатель страдал от СДВГ, так как многие его пациенты с аналогичным диагнозом тоже жаловались на то, что им не удалось реализовать себя.

В пользу этого также говорит и то, что Леонардо был левшой, страдал от дислексии и имел развитое воображение – это для многих современных носителей данного расстройства. Кроме того, он мало спал и часто страдал от проблем с распорядком дня, беспрерывно работая днем и ночью.

«Люди считают, что носителями СДВГ обычно бывают непослушные и не очень умные дети, у которых почти всегда появляются проблемы во взрослой жизни. Мои же наблюдения показывают, что многие взрослые с подобным диагнозом были очень любознательными и умными людьми в детстве, которые постепенно впали в депрессию из-за того, что им не удалось реализовать себя. Надеюсь, что пример да Винчи поможет развеять этот миф», – заключает нейрофизиолог.

Ранее ученые назвали причину, по которой Леонардо да Винчи не завершил «Мону Лизу».