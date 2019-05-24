Леонардо да Винчи поставили диагноз

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Лукашенко уколол Россию казахской нефтяной иглой

Лукашенко устроил новый торг с Россией с целью выбить больше денег Фото: Анатолий Устиненко/ТАСС
После многолетних поисков Александр Лукашенко наконец нашел альтернативу российской нефти. Оказалось, далеко ходить не надо было. Поделиться с белорусами своими природными богатствами готов еще один член ЕАЭС – Казахстан. Почему белорусский батька столько лет не замечал, что в стране Великой Степи тоже добывают нефть? Подробности...
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Зачем к Путину приезжал черный друг Брежнева

Первый визит Сассу-Нгессо в Москву в качестве президента Конго состоялся в 1981 году - после переговоров с БрежневымФото: Василий Егоров, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС
В мире остался только один правящий лидер, который общался с Леонидом Брежневым, уже будучи главой государства – и на этой неделе он вернулся в Кремль. Конголезский президент Дени Сассу-Нгессо не первый раз приезжает к Путину, но за последние годы позиции России в Африке заметно укрепились, и интерес Конго к нашей стране еще больше возрос. Подробности...
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Как русские моряки принудили шведов к миру

Сражение у острова Эзель стало одним из переломных моментов Северной войныФото: Людвиг Рихард, 1895 г.
Эту дату сегодня мало кто вспоминает – и совершенно напрасно. Сражение у острова Эзель, состоявшееся ровно триста лет назад, 24 мая 1719 года, стало первой большой победой русского флота в открытом море. Почему оно имеет для России столь большое значение и как повлияло на геополитическое положение Швеции? Подробности...
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Во что превратят Украину либертарианцы

Зеленский считает, что лучше дать первый шанс свежим идеям, чем восьмой шанс – политическим трупамФото: Zuma/ТАСС
К власти на Украине пришли либертарианцы. Точнее, почти пришли: партия Зеленского еще не выиграла выборы, но ее шансы выглядят предпочтительными. Как изменится страна, если ее новое руководство воплотит свои обещания в жизнь? И почему кажется, что такая спорная идеология, какой является либертарианство, подойдет для современной Украины лучше, чем любая другая? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Ковровые блокировки корпорации добра

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Свобода слова? Банковская тайна? Независимость прессы? Свобода предпринимательства и распространения технологий? Забудьте. Это все стоит не больше, чем щелчок пальцев правительства одной страны. И мы знаем эту страну. Подробности...

Берегите мозг от взлома

Сергей Худиев, публицист, богослов
Психотренинги часто гораздо опаснее, чем хирургические операции. Тем не менее вполне адекватные люди ходят на них толпами, не задумываясь о последствиях. Это же так удобно – измениться, не делая для этого ничего. Но так не бывает. Подробности...
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Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

Андрей Бабицкий, журналист
Сравнивать Путина и Зеленского – все равно что сравнивать мощный авиалайнер и игрушечную модель самолета. К тому же как тут не вспомнить другого кумира либералов и «антагониста» Путина – Михаила Саакашвили. Ну и где он теперь? Подробности...
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            Леонардо да Винчи поставили диагноз

            24 мая 2019, 11:41

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Нейрофизиолог, профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани заявил, что итальянский художник и ученый Леонардо да Винчи, вероятно, страдал не только от косоглазия, но и от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

            Выводы профессора опубликованы в журнале Brain, передает РИА «Новости».

            Катани отмечает, что в настоящий момент поставить абсолютно точный диагноз человеку, который умер 500 лет назад, нельзя, однако он уверен в том, что «СДВГ – наиболее убедительное и научно правдоподобное объяснение тому, почему Леонардо редко удавалось доводить работу до конца».

            «Гиперактивность объясняет многие черты его характера и непредсказуемую гениальность», – добавил он.

            В последние годы ученые начинают раскрывать самые неожиданные тайны истории, изучая то, как различные знаменитые исторические фигуры изображались их современниками в виде скульптур, картин и других памятников искусства, или описывались в хрониках.

            Например, статуя апостола Петра рассказала медикам, что католический жест благословения двумя пальцами возник из-за того, что первосвященник страдал от повреждения локтевого нерва; портрет Микеланджело открыл тайну того, как художнику удавалось творить, несмотря на прогрессирующий артроз кистей рук; Кристина, девушка-символ Америки с картины Эндрю Уайета, оказалась жертвой редчайшей болезни – синдрома Шарко – Мари – Тута.

            Катани отметил, что одной из самых больших загадок по-прежнему остается фигура Леонардо да Винчи, одного из самых известных живописцев, изобретателей и философов Возрождения. Ни искусствоведы, ни историки до сих пор не могут точно сказать, как выглядел великий флорентиец, оставил ли он потомков и знали ли о его открытиях современники.

            С другой стороны, описания его внешности, а также особенностей поведения, сохранились в воспоминаниях учеников и современников. Так, они часто говорили, что великий итальянский «универсальный человек» был левшой, обладал обширными интересами, был интересным рассказчиком и собеседником.

            Британский профессор обратил внимание на то, что люди, знавшие Леонардо да Винчи с детства, отмечали, что он обладал очень неусидчивым характером и быстро переключался на новые дела или проекты, забрасывая старые идеи в полусыром виде. При этом он плохо читал и был, скорее всего, дислексиком.

            Вдобавок он обладал крайне низким самомнением и считал, что ничего не добился в жизни.

            Последняя особенность, по словам Катани, натолкнула его на мысль, что флорентийский изобретатель страдал от СДВГ, так как многие его пациенты с аналогичным диагнозом тоже жаловались на то, что им не удалось реализовать себя.

            В пользу этого также говорит и то, что Леонардо был левшой, страдал от дислексии и имел развитое воображение – это для многих современных носителей данного расстройства. Кроме того, он мало спал и часто страдал от проблем с распорядком дня, беспрерывно работая днем и ночью.

            «Люди считают, что носителями СДВГ обычно бывают непослушные и не очень умные дети, у которых почти всегда появляются проблемы во взрослой жизни. Мои же наблюдения показывают, что многие взрослые с подобным диагнозом были очень любознательными и умными людьми в детстве, которые постепенно впали в депрессию из-за того, что им не удалось реализовать себя. Надеюсь, что пример да Винчи поможет развеять этот миф», – заключает нейрофизиолог.

            Ранее ученые назвали причину, по которой Леонардо да Винчи не завершил «Мону Лизу».


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