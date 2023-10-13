Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
Израиль выпустил две ракеты в направлении ливанского Эн-Накура
Al Wataniya: Израиль выпустил две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура
Израильская система ПВО «Железный купол» выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны, сообщило ливанское национальное агентство Al Wataniya.
По его данным, над Эн-Накурой сейчас барражируют израильские самолеты-разведчики, передает ТАСС. Информации о том, почему «Железный купол» активировался, агентство не приводит.
Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что обстановка на границе Израиля и Ливана напряженная. Высокая вероятность атак со стороны «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ перебрасывать в этот район дополнительные силы.