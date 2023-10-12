Израильский эксперт оценил риски обострения конфликта с «Хезболлой»

Израильский политолог Ципис: Израилю для войны на два фронта потребуется помощь союзников

Tекст: Илья Абрамов

«Израиль отправляет резервистов в города на границе с Ливаном, так как в этом районе обострилась ситуация с «Хезболлой». Силы ЦАХАЛ будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Цели вторгаться на территорию соседней страны нет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«На границе наблюдаются вялотекущие боестолкновения. Безусловно, существует вероятность, что ситуация может нормализоваться. Однако очень высоки шансы и обострения конфликта между «Хезболлой» и Израилем», – подчеркнул собеседник.

«Хезболла» имеет достаточно серьезный военный потенциал. Они хорошо вооружены и обучены, в том числе иностранными инструкторами. Силы ЦАХАЛ способны отразить нападение этой группировки, но Израилю будет крайне тяжело воевать на два фронта одновременно. В таком случае Тель-Авиву понадобится помощь союзников, например, США», – отмечает он.

«Тем не менее я не думаю, что конфликт будет затяжным. Для Израиля война на истощение – это боевые действия, длящиеся около трех-пяти лет. Такого не ожидается, так как противниками ЦАХАЛ выступает не регулярная армия, а группировки. Вероятно, столкновения могут продлиться около года», – резюмировал Ципис.

Ранее Армия обороны Израиля направила отряды резервистов в города на севере страны. В сообщении газеты Times of Israel говорится, что дополнительные силы ЦАХАЛ были развернуты «в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля».

Во вторник бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что десятки тысяч израильских военнослужащих направлены к границе с Ливаном. Он назвал ситуацию в этом регионе изменчивой и отметил, что силы ЦАХАЛ сохраняют бдительность.

Ранее с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено несколько десятков беспилотников. Также ЦАХАЛ заявила о пуске противотанкового снаряда в сторону своего военного поста. В понедельник сообщалось о попадании в Израиль через северную границу подозрительной группы лиц.

Израиль также наносит удары по территории Ливана. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге соседней страны. Напомним, шиитское движение «Хезболла» уверяло власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что израильтяне не предпримут действий против самого Ливана.