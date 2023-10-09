Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.0 комментариев
Израиль заявил о зашедшей со стороны Ливана подозрительной группе
В понедельник на израильскую территорию со стороны Ливана прошла группа подозрительных лиц, сообщили в пресс-службе армии Израиля.
Группа прошла с ливанской территории, в район проникновения отправились военнослужащие Армии обороны Израиля, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Ранее Израиль отрезал сектор Газа от воды и электричества. Местная пресса сообщает, что количество жертв нападения среди мирных жителей Израиля увеличилось до 800. В секторе Газа погибли 436 палестинцев, пострадали 2,3 тыс. человек.