  • СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
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    С чем столкнется армия Израиля в секторе Газа
    Танки начали получать серийную защиту от дронов-камикадзе
    Авиаэксперт назвал замену легким транспортникам Ан-72 и Ан-26
    Рар поддержал заявление Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    9 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    20 комментариев
    11 октября 2023, 19:07

    СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боевиками, действующими на юге Ливана, в сторону израильской территории запущено несколько десятков беспилотников, сообщили израильские военные источники телеканала Al-Jadeed.

    Всего в сторону Израиля запущено от 15 до 20 беспилотных аппаратов, сообщили источники Al-Jadeed, передает ТАСС.

    До этого пресс-служба израильской армии указала, что военные проверяют информацию о возможном нарушении воздушного пространства с ливанской территории. В Тель-Авиве и Хайфе жителей призвали укрыться в убежищах.

    10 октября 2023, 22:49
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    В Израиле заявили об отмене «всех правил ведения войны»
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль отменил все правила ведения войны, военных судов не будет, израильские солдаты не будут нести ответственность, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

    В своем обращении министр обороны Израиля подчеркнул, что израильские военные не будут нести ответственность, правила войны отменены, передает Sputnik Беларусь.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (130)
    11 октября 2023, 09:27
    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля Бен Цви назвал полной ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС

    Посол Израиля назвал ерундой мнения о якобы причастности России к атаке ХАМАС
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль не верит, что Россия каким-либо образом причастна к атаке палестинской радикальной группировки ХАМАС на страну, заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви.

    «Это полная ерунда. Мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала», – сказал он газете «Коммерсант».

    Сторонники обвинений в адрес России утверждают, что атака на Израиль якобы отвечает интересам Москвы, поскольку теперь внимание и ресурсы США будут переключены с Украины на Ближний Восток. Израильский посол подчеркнул, что эти люди сильно ошибаются, полагая, что Штаты направят в Израиль какие-то серьезные ресурсы.

    Александр Бен Цви отметил, что Соединенные Штаты действительно являются стратегическим партнером Израиля и поставляют стране вооружения. «Кстати, бывает и наоборот», – указал он, отметив, что в этом вопросе ничего не изменится. «И в России это понимают», – добавил дипломат.

    По его словам, подобные версии о якобы российской причастности к ситуации в Израиле являются чистой конспирологией.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о желании России развязать войну на Ближнем Востоке, назвал подобные предположения безосновательными и указал, что в Кремле негативно относятся к таким заявлениям.

    Коментарии (18)
    11 октября 2023, 00:40
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    В Израиле убит бывший советский ученый Сергей Гредескул
    @ @AteoBreaking

    Tекст: Вера Басилая

    Проживавший в Израиле советский физик-теоретик Сергей Гредескул был убит вместе со своей супругой в городе Офаким во время атаки ХАМАС.

    Во время нападения ХАМАС Сергей Гредескул находился в доме с супругой, их убили во дворе, физику был 81 год, пишет «Московский комсомолец».

    Сергей Андреевич Гредескул родился в 1942 году. Получил образование в Харьковском государственном университете и был учеником Евгения Лифшица.

    С 1991 по 2012 годы был  профессором в израильском Университете им. Бен Гуриона, в городе Беэр-Шева. Совместно с другим советским физиком-теоретиком – академиком АН СССР Ильей Лифшицем и Львом Пастуром написал монографию «Введение в теорию неупорядоченных систем» и около ста научных статей. Лауреат Государственной премии Украинской Советской Социалистической республики.

    В 1991 году, после развала СССР переехал в Израиль.

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    10 октября 2023, 21:41
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    В кибуце Беэри на границе с Газой обнаружили более ста тел бойцов ХАМАС
    @ Yousef Masoud/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тела более сотни бойцов ХАМАС были обнаружены в израильском кибуце Беэри возле границы с сектором Газа, сообщил канал i24 News.

    Всего обнаружено 103 тела, они были найдены в израильской общине Беэри, передает ТАСС.

    Ранее в этом же кибуце волонтеры израильской общественной организации ЗАКА обнаружили не менее 100 тел израильтян после атаки радикалов ХАМАС. Напомним, Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Затем бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 12:09
    NYT раскрыла причины неготовности Израиля к нападению ХАМАС

    NYT: Атака ХАМАС стала возможна из-за ряда ошибок израильских спецслужб

    Tекст: Александра Юдина

    Атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна из-за допущенных представителями израильских спецслужб и военными ошибок, сообщает The New York Times.

    По данным высокопоставленных сотрудников службы безопасности Израиля, на которых ссылается газета, слабым местом стала неспособность сотрудников разведки установить контроль над ключевыми каналами связи, которые используют ХАМАС, передает RT.

    Кроме того, издание отмечает, что другим слабым местом службы безопасности Израиля является серьезная зависимость от оборудования, которое используется для наблюдения за границами и которое ХАМАС удалось отключить.

    Помимо прочего, дополнительной причиной к возможности атаки NYT назвала сосредоточение большей части израильских командиров на одной пограничной базе, которая была захвачена в самом начале обострения конфликта.

    Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    11 октября 2023, 12:00
    Песков разъяснил позицию России по конфликту между Израилем и Палестиной

    Песков: Россия будет играть роль в урегулировании между Израилем и Палестиной

    Песков разъяснил позицию России по конфликту между Израилем и Палестиной
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, сообщил, что Россия сохраняет диалог и с Израилем, и с Палестиной.

    По его словам, нельзя не осуждать акты, которые кроме как терроризмом не назовешь, но также нельзя забывать, что является предтечей сложившейся ситуации, передает ТАСС.

    Москве важно сохранять сбалансированный подход, отметил представитель Кремля, напомнив, что у России есть давние исторические связи и с палестинцами, и с израильтянами. С Израилем Россию объединяют миллионы соотечественников, которые переехали в эту страну, и забота о безопасности этих людей, сказал Песков.

    «Только это будет давать нам в дальнейшем право на участие в процессе урегулирования, а Россия может и будет играть роль в процессе урегулирования», – добавил представитель Кремля.

    Накануне президент России Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением конфликта в Израиле, назвав происходящее примером провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Российский лидер призвал решить вопрос с формированием суверенного палестинского государства. Также президент России заявлял, что все стороны конфликта в Израиле должны стремиться свести к нулю ущерб гражданскому населению.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 10:37
    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян

    i24NEWS: В кибуце Кфар-Аза нашли тела 200 убитых бойцами ХАМАС израильтян

    В кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков радикальной группировки ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей, сообщают СМИ.

    У некоторых убитых детей отрублены головы, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на спасателей из организации ZAKA.

    Представителей прессы во вторник пригласили на осмотр места разрушений.

    Вторжение боевиков ХАМАС в кибуц Кфар-Аза произошло в первые дни нападения на Израиль.

    Согласно официальным данным, в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс. В секторе Газа в результате эскалации конфликта погибли, по последним данным, 950 человек.

    Коментарии (25)
    11 октября 2023, 17:15
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все рейсы тель-авивского международного аэропорта Бен-Гурион остановлены в среду, сообщили израильские государственные средства массовой информации.

    В воздушной гавани приостановлены вылетающие рейсы, находящиеся в небе самолеты ожидают возможности приземлиться, сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

    До этого боевое крыло ХАМАС «Бригада Из эд-Дина аль-Кассама» объявило об обстреле аэропорта.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 14:04
    Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа

    Политолог Саймон Ципис: Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС

    Израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Израиль с помощью наступления на сектор Газа хочет уничтожить ХАМАС и вернуть заложников домой. У ЦАХАЛ есть опыт ведения городских боев, который поможет осуществить эту операцию. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полноценному наступлению на сектор Газа.

    «Перед Израилем в ходе наступления на сектор Газа стоят две основные задачи. Первая цель – ликвидация ХАМАС. Вторая – это освобождение ранее захваченных боевиками заложников, а также возвращение тел погибших на родину. Операция может занять около года», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Критерий успеха наступления Израиля – это ликвидация ХАМАС. Кроме того, позитивным результатом будет взятие под контроль сектора Газа и установление на данной территории военной администрации. Это позволит сохранить порядок, а также не допустить гуманитарной катастрофы с помощью поставок продовольствия и медицинского оборудования», – отмечает собеседник.

    «Газа очень плотно застроена и заселена, но у ЦАХАЛ есть опыт боев в городских условиях. Израильская армия будет действовать малыми мобильными группами без использования бронетехники и артиллерии. ХАМАС использует для обороны все, что у него есть в наличии, в том числе смертников. Кроме того, следует ожидать, что боевики прикроются живым щитом из мирного населения», – подчеркнул эксперт.

    «Также армия Израиля имеет моральные ориентиры и не будет убивать мирных жителей и издеваться над ними, как это делает ХАМАС. Однако боевиков она будет уничтожать. Пленных ЦАХАЛ, скорее всего, брать не будет, так как среди них могут быть смертники. От палестинцев же следует ожидать казней и пыток гражданских заложников и попавших к ним солдат», – резюмировал Ципис.

    Ранее глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) восстановил контроль над районом вторжения боевиков и переходит к полноценному наступлению. Он отметил, что ХАМАС «пожалеет» о нападении, а сектор Газа больше не будет прежним. Также он заявил об отмене всех правил ведения войны и объявил об отсутствии военных судов для израильтян.

    Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по более чем 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, которые ХАМАС использует для «финансирования терроризма». Также были поражены 200 объектов в Аль-Фуркане и еще 70 целей истребители ЦАХАЛ уничтожили в районе Дарадж-Туффаха.

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Коментарии (25)
    11 октября 2023, 16:12
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС отвергло информацию о том, что радикалы во время операции на территории Израиля близ сектора Газа якобы атакуют мирных жителей и убивают детей, следует из заявления радикального движения.

    В заявлении указано, что ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей, передает ТАСС.

    Также представители движения отметили, что такие обвинения «направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против палестинского народа».

    Кроме того, в заявлении говорится о том, что ХАМАС действует исключительно «против военной машины Израиля и выстроенной властями Израиля системы безопасности».

    В заключение представители движения призвали западные СМИ «быть объективными и профессиональными в освещении последних событий вокруг сектора Газа и не принимать слепо идеологию израильского режима».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Ранее израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Коментарии (22)
    11 октября 2023, 03:46
    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Владимир Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле

    Зеленский предупредил о последствиях для Украины из-за эскалации в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Он выразил опасения, что в случае прекращения поддержки Киева «время будет играть на стороне России», отвлечет внимание Запада от Украины, что обернется последствиями. Зеленский надеется, что США продолжат помогать Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 2.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему война Израиля вредит Зеленскому.

    Коментарии (10)
    11 октября 2023, 09:05
    В Израиле назвали число погибших из-за обострения на Ближнем Востоке

    Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли более 1,2 тыс. израильтян

    В Израиле назвали число погибших из-за обострения на Ближнем Востоке
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате атак радикального палестинского движения ХАМАС погибли не менее 1,2 тыс. израильтян, ранения получили более 2,7 тыс., сообщил бывший официальный представитель армии обороны Джонатан Конрикус.

    Видеообращение Конрикуса опубликовано в аккаунте армейской пресс-службы в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), передает ТАСС.

    Между тем, по данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в результате эскалации палестино-израильского конфликта увеличилось до 950 человек, свыше 5 тыс. человек получили ранения разной степени тяжести.

    Напомним, Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, которые ХАМАС использует для «финансирования терроризма».

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 21:24
    В Израиле заявили о переходе к «полноценному наступлению» на сектор Газа
    В Израиле заявили о переходе к «полноценному наступлению» на сектор Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к «полноценному наступлению» на сектор Газа, сообщает издание Times of Israel.

    Он рассказал, что снял все ограничения, армия восстановила контроль над районом вторжения боевиков и переходит к полноценному наступлению, передает РИА «Новости». Галант заявил, что ХАМАС «пожалеет» о нападении, а сектор Газа больше не будет прежним.

    Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, одобрено и начало крупных боевых операций.

    Сам премьер в разговоре с президентом США Джо Байденом выразил уверенность в том, что Израиль не может вести переговоры и армии нужно войти в сектор Газа. По данным портала Axios, Нетаньяху утверждал, что Тель-Авив может ответить только силой, так как проявление им слабости на Ближнем Востоке недопустимо. Кроме того, 16 израильских депутатов от правящей коалиции потребовали занять весь сектор Газа.

    Коментарии (21)
    11 октября 2023, 14:19
    На здании мэрии британского Шеффилда установили флаг Палестины

    Tекст: Кристина Цыцура

    Участники акции в поддержку Палестины, проходящей в городе Шеффилд, сорвали флаг Израиля со здания мэрии и установили флаг Палестины, пишет газета The Independent.

    Один из демонстрантов накануне вечером забрался на здание мэрии и заменил флаг под одобрительные возгласы толпы, передает ТАСС.

    Участники выкрикивали лозунги в поддержку Палестины, среди которых был «От реки и до моря Палестина будет свободной», который, по словам главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, может быть признан экстремистским.

    Власти города осудили решение сорвать израильский флаг, вывешенный в знак солидарности с народом Израиля после столкновений с боевиками ХАМАС.

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