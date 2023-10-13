Трамп заявил сторонникам о желании отставки Нетаньяху

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их данным, в последние дни Трамп провел телефонные переговоры с произраильскими союзниками Республиканской партии и спонсорами, желающими знать, как Трамп в случае переизбрания будет решать израильско-палестинские вопросы, передает «Интерфакс».

Как пишет журнал, Трамп предложил прекратить помогать палестинцам, а также захватить деятелей ХАМАС.

The Rolling Stone указывает: экс-президент США выразил желание, чтобы Нетаньяху ушел к тому времени, когда Трамп в 2025 году потенциально вернется к власти.

По их словам, Трамп считает, что израильский парламент должен объявить Нетаньяху «импичмент». Кроме того он спросил нескольких давних советников, стоит ли ему публично призвать Нетаньяху уйти с поста премьер-министра, однако рекомендовали ему не делать этого,.

Как пишет издание, своими заявлениями «Трамп мстит Нетаньяху, который не поддержал его после выборов президента в 2020 году».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.