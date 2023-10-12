Медведчук: США придется избавиться от спеси и мышления эпохи колониального владычества

Tекст: Ольга Никитина

«При этом хорошо видно, кто больше всего в этой войне пострадает, – мирные граждане, которых западные политики, несмотря на претензии на гегемонию, совершенно не берут в расчет. Сегодня война обрушится на головы тех, кто менее всех причастен к ее началу, и дает выгоды тем, кто более всех сделал для того, чтобы насилие стало основным инструментом политики», – говорится в статье Медведчука.

По его словам, при возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. «В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. Политика США скатилась до того, что делит на «своих» и «чужих» по национальному признаку», – отметил он.

При этом Медведчук напомнил, что действие вызывает противодействие. «Объявляя «крестовые походы» против «неправильных» стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием. Но и тут оказывается, что натовское оружие не панацея, рано или поздно придется считаться с чужими интересами», – указал он.

Как считает лидер движения «Другая Украина», не так долго осталось ждать, когда президент Украины Владимир Зеленский «снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа».