  • ВС РФ нанесли поражение украинским войскам под Урожайным и Новомихайловкой
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    Чем грозит Израилю война на два фронта
    На самолете SSJ 100 впервые запустили двигатель ПД-8
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Военный эксперт объяснил отступление ВСУ под Купянском
    Названа причина одновременного сигнала тревоги с пяти лайнеров в небе над Россией
    Лавров прокомментировал слова Зеленского о завершающей стадии конфликта с Россией
    Турецкие СМИ: ХАМАС использует американское оружие с Украины
    США заменили скандального посла в Грузии
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    6 комментариев
    12 октября 2023, 15:51

    Медведчук посоветовал США избавиться от мышления эпохи колониального владычества

    Медведчук: США придется избавиться от спеси и мышления эпохи колониального владычества

    Tекст: Ольга Никитина

    С обострением конфликта на Ближнем Востоке мир сделал еще один шаг к большой мировой войне, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    «При этом хорошо видно, кто больше всего в этой войне пострадает, – мирные граждане, которых западные политики, несмотря на претензии на гегемонию, совершенно не берут в расчет. Сегодня война обрушится на головы тех, кто менее всех причастен к ее началу, и дает выгоды тем, кто более всех сделал для того, чтобы насилие стало основным инструментом политики», – говорится в статье Медведчука.

    По его словам, при возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. «В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. Политика США скатилась до того, что делит на «своих» и «чужих» по национальному признаку», – отметил он.

    При этом Медведчук напомнил, что действие вызывает противодействие. «Объявляя «крестовые походы» против «неправильных» стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием. Но и тут оказывается, что натовское оружие не панацея, рано или поздно придется считаться с чужими интересами», – указал он.

    Как считает лидер движения «Другая Украина», не так долго осталось ждать, когда президент Украины Владимир Зеленский «снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа».

    12 октября 2023, 10:58
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    Дочка российско-украинских эмигрантов героически погибла в бою на юге Израиля
    @ @DavidHStern

    Tекст: Ольга Никитина

    Лейтенант Армии обороны Израиля Алина Правосудова, 23-летняя дочь русско-украинских эмигрантов Ольги и Михаила, трагически погибла в субботу в бою с боевиками группировки ХАМАС на базе Урим СИГИНТ (примерно в 30 км от Беэр-Шевы на юге страны).

    О смерти Алины Правосудовой семья узнала только спустя два дня. «Армия обороны Израиля с сожалением сообщает вам, что ваша дочь пала в бою», – сообщили представители ЦАХАЛ родителям девушки, которые проживают в «скромном старом здании в районе Кирьят-Элиэзер в Хайфе», пишет израильская газета The Jerusalem Post.

    В статье говорится, что Алина, которую друзья ласково называли «Рыжей», родилась в Израиле и «преуспела во всех начинаниях»: в учебе и балете. Кроме того, девушка занималась боевыми искусствами в школе айкидо, принадлежавшей ее бабушке и дедушке, в Хайфе.

    Несколько лет назад девушка начала работать в MDA – израильской медицинской службе «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»), которая оказывает неотложную помощь и занимается медициной катастроф. Поступила на службу в ЦАХАЛ.

    В прошлую субботу, 7 октября, Правосудова была дежурным офицером, следившим за окончанием шаббата. Как рассказали изданию друзья девушки, когда террористы проникли на базу, она вступила с ними в ожесточенный бой, в котором ей не удалось выжить. Сообщается, что своими действиями она спасла жизни коллег-женщин, некоторые из которых все еще находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

    Кроме родителей и бабушки с дедушкой, у Алины Правосудовой остался 15-летний брат.

    Ранее стало известно, что уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле.

    Коментарии (103)
    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (24)
    11 октября 2023, 19:54
    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле

    Jerusalem Post сообщила об инциденте у ядерного центра в Израиле

    СМИ сообщили об инциденте у ядерного центра в Израиле
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент», пишет газета Jerusalem Post.

    «Связанный с безопасностью инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля. Детали инцидента пока не ясны», – пишет Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Между тем, как сообщают Telegram-каналы, недалеко от ядерного центра в Димоне прогремел взрыв.

    Как передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника», под обстрелами находятся город Хайфа, расположенный в 40 км от границы с Ливаном, и город Димона, где располагается ядерный центр страны. Предположительно, ХАМАС впервые задействовал ракеты R-160 дальностью 160 км.

    Ранее СМИ рассказали о летящих в сторону Израиля из Ливана десятках беспилотников.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 19:15
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16

    Глава Пентагона Остин пообещал Украине F-16 не раньше следующей весны

    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может начать использовать американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

    Для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы, самый ранний срок использования F-16 на Украине – весна 2024 года, сказал Остин, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Коментарии (17)
    11 октября 2023, 16:12
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    ХАМАС отверг обвинения в убийствах детей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Палестинское движение ХАМАС отвергло информацию о том, что радикалы во время операции на территории Израиля близ сектора Газа якобы атакуют мирных жителей и убивают детей, следует из заявления радикального движения.

    В заявлении указано, что ХАМАС категорически отвергает ложные обвинения, сфабрикованные отдельными западными СМИ, последними из которых стали утверждения о якобы убийствах детей, их обезглавливании и нападениях на мирных жителей, передает ТАСС.

    Также представители движения отметили, что такие обвинения «направлены на прикрытие военных преступлений и геноцида Израиля против палестинского народа».

    Кроме того, в заявлении говорится о том, что ХАМАС действует исключительно «против военной машины Израиля и выстроенной властями Израиля системы безопасности».

    В заключение представители движения призвали западные СМИ «быть объективными и профессиональными в освещении последних событий вокруг сектора Газа и не принимать слепо идеологию израильского режима».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны, о чем заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответственно, было одобрено и начало крупных боевых операций.

    Ранее израильский эксперт назвал две задачи наступления ЦАХАЛ в секторе Газа.

    Коментарии (51)
    11 октября 2023, 17:15
    Аэропорт Тель-Авива остановил все рейсы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все рейсы тель-авивского международного аэропорта Бен-Гурион остановлены в среду, сообщили израильские государственные средства массовой информации.

    В воздушной гавани приостановлены вылетающие рейсы, находящиеся в небе самолеты ожидают возможности приземлиться, сообщила радиостанция Kan, передает ТАСС.

    До этого боевое крыло ХАМАС «Бригада Из эд-Дина аль-Кассама» объявило об обстреле аэропорта.

    Коментарии (8)
    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (15)
    11 октября 2023, 23:43
    Зеленский собрался посетить Израиль

    Axios сообщил о намерении Зеленского посетить Израиль

    Зеленский собрался посетить Израиль
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские и израильские чиновники заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль, сообщили СМИ.

    Как сообщает Axios, Киев передал офису главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху официальный запрос на согласование поездки. Стороны обсуждают этот вопрос, переговоры пока остаются на ранней стадии, дата возможного визита не определена, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

    Коментарии (29)
    12 октября 2023, 07:45
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на 600 м на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и смогли вклиниться в оборону противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

    Астафьев уточнил, что отражены атаки штурмовых групп пятой штурмовой бригады ВСУ, украинские войска потеряли свыше 15 военнослужащих. В свою очередь, российские войска вклинились в оборону ВСУ на 300–600 м в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что продвижению российских войск помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три крупнокалиберных миномета ВСУ и польскую САУ Krab у населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника, передает ТАСС.

    Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, а расчеты тяжелых огнеметных систем – по украинским опорным пунктам в районе Тимковки.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (10)
    12 октября 2023, 09:52
    Лавров призвал к созданию Палестинского государства

    Лавров призвал серьезно отнестись к решениям СБ ООН о создании Палестинского государства

    Лавров призвал к созданию Палестинского государства
    @ Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия выступает за немедленное завершение конфликта между Израилем и Палестиной и надеется, что после этого все всерьез отнесутся к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании Палестинского государства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Стороны палестино-израильского конфликта, по словам Лаврова, должны соблюдать гуманитарное право, не прибегать к террористическим акциям и избегать неизбирательного применения силы, жертвами которого могут стать гражданские лица с обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Лавров сообщил также, что конфликт между Израилем и Палестиной обсуждался главами внешнеполитических ведомств стран СНГ. Все участники Содружества, по его словам, придерживаются единого мнения и считают необходимым прекратить боестолкновения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявлял, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (19)
    11 октября 2023, 20:27
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    «У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Президент также отметил беспрецедентную остроту палестино-израильского конфликта. «Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде (больше) не видим», – указал он.

    Ранее премьер Ирака попросил Путина инициировать прекращение огня между Палестиной и Израилем.

    Коментарии (33)
    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (3)
    12 октября 2023, 01:43
    Уроженец Волгограда погиб в боях в Израиле

    Погиб служивший в армии Израиля уроженец Волгограда Дмитрий Решетников

    Tекст: Антон Антонов

    Уроженец Волгограда Дмитрий Решетников, который служил в израильской армии, погиб в ходе боев в Израиле, сообщила Волгоградская еврейская община.

    В сообщении на странице общины в соцсети «ВКонтакте» говорится, что Решетников погиб, «защищая Израиль от рук террористов, за свой народ и свою страну». Указывается, что Решетников – «боец взвода 51 Голани, бывший волгоградец, бывший учащийся школы «ОР АВНЕР», активист проекта ENERJEW-Волгоград».

    Он несколько дней считался пропавшим без вести, но в итоге был подтвержден факт гибели. «Посольство Израиля будет заниматься организационными вопросами прибытия близких на похороны в Израиль», – говорится в сообщении.

    На днях стало известно, что во время эскалации в Израиле погиб 47-летний уроженец калининградского Балтийска Денис Беленький, который переехал в Израиль в 1992 году. Он погиб во время боев в городе Сдерот.

    Коментарии (40)
    12 октября 2023, 06:43
    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде

    Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде

    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    Коментарии (16)
    12 октября 2023, 08:50
    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что планы Киева «выбились из графика»

    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ в собственных планах ведения боевых действий «выбились из графика», заявил начальник Главного управления украинской разведки Минобороны Кирилл Буданов.

    По его словам, ВСУ не просто отстают от графика, а полностью из него выбились, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Однако Буданов добавил, что «не все пошло кувырком».

    Кроме того, глава украинской военной разведки отметил, что с середины 2024 года Киев ожидает сокращения военной помощи от западных стран.

    «Дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести, показать и объяснить всем наши потребности, а кроме того, наладить увеличение производства», – заключил он.

    Накануне в Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на то что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.

    Коментарии (13)
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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