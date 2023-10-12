Песков: Наглая позиция Киева все меньше нравится Западу

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в странах Западной Европы и США есть определенная усталость от президента Украины Владимира Зеленского и от проблем этой страны, передает ТАСС.

По словам Пескова, у западных налогоплательщиков все больше вопросов возникает, куда и каким образом расходуются огромные финансовые средства, выделяемые Киеву.

«Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать», – сказал представитель Кремля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Словакия стала первой страной Европы и НАТО, правительство которой займет открыто антиукраинскую позицию.