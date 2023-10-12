Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
Песков: Наглая позиция Киева все меньше нравится Западу
Западу все меньше нравится наглая позиция Украины, у налогоплательщиков западных стран возникают вопросы о расходовании выделяемых Киеву средств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в странах Западной Европы и США есть определенная усталость от президента Украины Владимира Зеленского и от проблем этой страны, передает ТАСС.
По словам Пескова, у западных налогоплательщиков все больше вопросов возникает, куда и каким образом расходуются огромные финансовые средства, выделяемые Киеву.
«Это все будет добавлять вопросов к Зеленскому лично, и ему придется на них отвечать», – сказал представитель Кремля.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Словакия стала первой страной Европы и НАТО, правительство которой займет открыто антиукраинскую позицию.