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    Поддержка палестинцев вызвала раскол среди либералов Запада
    В результате атаки украинского беспилотника в Белгороде погиб маленький ребенок
    Зеленский собрался в Израиль
    Чубайс сообщил о возвращении в Израиль
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    ГУР МО Украины признало, что ВСУ «выбились из графика»
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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    20 комментариев
    12 октября 2023, 10:10

    Пресечена попытка ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин

    В Херсонской области пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Большой Потемкин

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку украинских боевиков высадиться на остров Большой Потемкин, сообщили в оперативных службах Херсонской области.

    Источник ТАСС сообщил, что в результате уничтожены две лодки и 11 украинских националистов.

    В начале октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВСУ стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки.

    11 октября 2023, 11:40
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    Зеленский заявил о последней стадии конфликта Украины с Россией
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт Киева с Москвой уже находится в завершающей фазе, выразил мнение румынской прессе на канале «Диджи-24»украинский президент Владимир Зеленский.

    По его словам, происходит последняя – самая трудная – часть военного конфликта, при этом Киев опасается недостатка денег и вооружения, передает ТАСС

    В ответ на напоминание о том, что Румыния направила Киеву артиллерийские боеприпасы, Зеленский отметил, что помощь Румынии очень важна, при этом добавил, что «было бы чудесно», если бы Румыния могла помочь Украине системами ПВО.

    Касательно вопроса о существование молдавского языка, президент Украины заверил, что не видит в этом глобальной проблемы, однако пообещал решить этот вопрос «через две недели».

    В заключение Зеленский обозначил, что планирует баллотироваться на ближайших президентских выборах в случае, если война будет продолжаться.

    Ранее Зеленский заявлял, что эскалация в Израиле рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине, и это будет иметь последствия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США придется выбирать между помощью Украине и Израилю, который в минувшие выходные подвергся беспрецедентной атаке со стороны палестинского радикального движения ХАМАС.

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    11 октября 2023, 19:15
    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16

    Глава Пентагона Остин пообещал Украине F-16 не раньше следующей весны

    Глава Пентагона назвал сроки начала применения Украиной F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может начать использовать американские истребители F-16 не раньше весны 2024 года, заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

    Для достижения первичной боеготовности понадобятся месяцы, самый ранний срок использования F-16 на Украине – весна 2024 года, сказал Остин, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и европейские страны уже начали переучивать украинских летчиков и техников на F-16.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

    Коментарии (17)
    12 октября 2023, 08:20
    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

    Марочко: ВСУ отошли на вторую линию обороны в ряде опорных пунктов Купянского направления

    ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики на участке Синьковка – Петропавловка на Купянском направлении под натиском российских сил покинули ряд опорных пунктов и отошли на вторую линию обороны, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Большая часть украинских подразделений, которая ранее в срочном порядке доукомплектовывалась необученным личным составом, утратила боеспособность, передает РИА «Новости» слова Марочко.

    По данным Минобороны, на Купянском направлении за минувшие сутки уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника.

    Коментарии (11)
    11 октября 2023, 23:43
    Зеленский собрался посетить Израиль

    Axios сообщил о намерении Зеленского посетить Израиль

    Зеленский собрался посетить Израиль
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские и израильские чиновники заявляют, что президент Украины Владимир Зеленский хочет посетить Израиль, сообщили СМИ.

    Как сообщает Axios, Киев передал офису главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху официальный запрос на согласование поездки. Стороны обсуждают этот вопрос, переговоры пока остаются на ранней стадии, дата возможного визита не определена, передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский выражал обеспокоенность тем, что эскалация в Израиле может отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

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    12 октября 2023, 06:43
    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде

    Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде

    Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 18:34
    Пушилин: ВС России закрепились на новых позициях у Авдеевки

    Пушилин заявил о закреплении ВС России на новых позициях у Авдеевки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные пытаются закрепиться на новых позициях к северу и югу от Авдеевки, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в среду.

    ВС России продвигаются с двух сторон к населенному пункту, уже уничтожено много опорных пунктов ВСУ и склады, сказал Пушилин РИА «Новости». Они закрепляются на новых позициях, подчеркнул глава региона.

    По его словам, у украинских военных наблюдается тенденция к отступлению и оставлению своих позиций в Авдеевке, но пока рано говорить о полном исходе ВСУ оттуда.

    Пушилин предположил, что Киев может отдать такую же «безумную команду», как и в Артемовске, когда было уничтожено множество украинских военных.

    Ранее в среду советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские военные подошли к селу Бердычи к северо-западу от Авдеевки.

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    12 октября 2023, 07:45
    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на 600 м на Донецком направлении

    Российские войска вклинились в оборону ВСУ на Донецком направлении
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска отразили атаки вооруженных сил Украины в районе Клещеевки и смогли вклиниться в оборону противника на Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев.

    Астафьев уточнил, что отражены атаки штурмовых групп пятой штурмовой бригады ВСУ, украинские войска потеряли свыше 15 военнослужащих. В свою очередь, российские войска вклинились в оборону ВСУ на 300–600 м в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что продвижению российских войск помог сосредоточенный огневой удар по ВСУ у населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново. ВСУ потеряли 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также миномет 120-го калибра. В результате контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили три крупнокалиберных миномета ВСУ и польскую САУ Krab у населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении уничтожены две САУ 2С1 «Гвоздика» ВСУ, американская гаубица М777 и три минометных расчета, а также БМП, пикап и до двух рот живой силы противника, передает ТАСС.

    Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, а расчеты тяжелых огнеметных систем – по украинским опорным пунктам в районе Тимковки.

    Напомним, один из ключевых укрепрайонов ВСУ, авдеевская промышленная агломерация под Донецком, внезапно оказался под угрозой окружения российскими войсками.

    Коментарии (5)
    12 октября 2023, 08:50
    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»

    Глава украинской военной разведки Буданов признал, что планы Киева «выбились из графика»

    В украинской военной разведке признали, что планы Киева «выбились из графика»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ в собственных планах ведения боевых действий «выбились из графика», заявил начальник Главного управления украинской разведки Минобороны Кирилл Буданов.

    По его словам, ВСУ не просто отстают от графика, а полностью из него выбились, передает ТАСС со ссылкой на издание «Украинская правда».

    Однако Буданов добавил, что «не все пошло кувырком».

    Кроме того, глава украинской военной разведки отметил, что с середины 2024 года Киев ожидает сокращения военной помощи от западных стран.

    «Дальше все будет зависеть от нас – как правильно сможем донести, показать и объяснить всем наши потребности, а кроме того, наладить увеличение производства», – заключил он.

    Накануне в Пентагоне заявили о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на то что Запад находится в процессе признания того, что украинское наступление провалилось.

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    11 октября 2023, 23:58
    Взрывы прогремели в Харькове

    Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

    Взрывы прогремели в Харькове
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове произошли взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.

    Терехов заявил, что взрыв произошел в одном из районов на окраине Харькова. Воздушная тревога действует еще в пяти областях Украины, передает ТАСС.

    В сентябре Минобороны России сообщало о нанесении удара по производственным цехам Харьковского бронетанкового завода недалеко от города Харьков.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 13:27
    Захарова рассказала об «оружии России» против генсека НАТО

    Захарова высмеяла слова генсека НАТО Столтенберга о якобы планах России использовать «зиму как оружие против Украины»

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия якобы планирует «использовать зиму как оружие против Украины».

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Столтенберг «и не догадывается, что весну и осень мы используем как оружие против генсека НАТО, применяя тактику «сезонных обострений».

    «И только лето мы оставили для себя», – добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Столтенберг пообещал, что Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

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    12 октября 2023, 09:29
    В Польше предложили выставить счет Украине

    Польский политик Брылка предложила выставить Украине счет за оказанную помощь

    Tекст: Ольга Никитина

    Польша, чтобы ее «уважали», должна выставить Украине счет за оказанную помощь в ходе конфликта киевского режима с Россией, заявила кандидат в депутаты польского Сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка.

    Брылка в ходе предвыборных дебатов заявила, что благодарность «не является валютой в международных отношениях». По ее словам, помощь Украине со стороны Польши оценивается в 100 млрд злотых (почти 24,5 млрд долларов), передает Ura.ru.

    Кроме того, она предложила выдвинуть жесткие условия в сотрудничестве с киевским режимом, в том числе прекратив «украинизацию» двусторонней торговли. Также Польша, по словам политика, хотела бы иметь доступ к процессу восстановления Украины после завершения конфликта.

    Ранее в Варшаве заявляли, что польско-украинские отношения входят в фазу деконъюнктуры, для возвращения к исходной точке потребуются титанические усилия.

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    12 октября 2023, 02:20
    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека

    Гладков сообщил о двух погибших в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгородской области

    После атаки украинского БПЛА в Белгороде погибли два человека
    @ МЧС Белгородской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли мужчина и женщина, под завалами может находиться ребенок, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Тела погибших извлекли из-под завалов в Белгороде. Кроме того, Гладков сообщил в Telegram, что пострадавший мужчина «находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей». Пострадавшая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии, у нее «перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга». Один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично. Повреждения получили три машины.

    Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:22
    Путин объяснил, почему Россия начала СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия начала спецоперацию на Украине, потому что не осталось других средств для решения ситуации и обеспечения безопасности, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Киев начал войну в Донбассе в 2014 году, но восемь лет никто не обращал внимания на это. «Война была начата на Украине в 2014 году, после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой», – сказал глава российского государства. Он подчеркнул, все обратили на это внимание, только когда РФ начала действия, направленные на прекращение этой войны.

    При этом Украина продолжает получать ежемесячно от Европы и США по 4-5 млрд долларов. «Вот [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла – закрыла второй маршрут», – отметил Путин.


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    12 октября 2023, 03:22
    Взрывы произошли на Украине

    Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины

    Взрывы произошли на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В городе Умань в Черкасской области Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В регионе действовала воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, сообщалось, что взрывы также прогремели в Харькове.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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