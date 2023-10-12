Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Маленький ребенок погиб из-за атаки украинского БПЛА в Белгороде
Гладков сообщил о гибели ребенка в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА в Белгороде
В результате падения украинского беспилотника фактически уничтожено два жилых дома, погибли три человека, в том числе маленький ребенок, еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также повреждено несколько жилых домов и автомобилей. Гладков объявил в Telegram, что решено изменить «график проведения нескольких мероприятий в городе».
Напомним, в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу, в результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома.